Han sido 30 años desde que colgó la capa, pero para muchos Michael Keaton sigue siendo la imagen definitiva del ‘caballero de la noche’ con su interpretación de Batman y Bruce Wayne. Ahora el actor vuelve a ponerse el disfraz y las orejas puntiagudas para “The Flash”, película que se estrena el 15 de junio y que da punto final a la actual saga del Universo Extendido de DC.

Es un lugar apropiado para Keaton, cuya película junto a Tim Burton ayudó a popularizar el género de superhéroes al frenesí que vivimos en la actualidad al mostrar que estas cintas no solo podían ser éxitos en taquilla llenos de acción como lo fue la saga de “Superman” con Christopher Reeves, sino también cintas artísticamente ambiciosas que exploraban la psiquis de aquellas personas que, por una u otra razón, deciden salir a combatir el crimen disfrazadas.

A pesar de lo icónico del Batman de Keaton, Burton no la tuvo fácil con su elección del actor en el rol principal y debió superar los reparos de los estudios que lo conocían más por comedias como “Señor Mamá” o “Beetlejuice”. La película era, al fin y al cabo, un intento de dar una versión más seria del ‘caballero de la noche’, buscando dejar atrás la cursilería de la interpretación de Adam West en los 60. Sin embargo, el realizador se empedernió en su decisión porque vio en Keaton una cualidad que necesitaba en su protagonista.

“Había conocido a muchos actores de mandíbula cuadrada, pero es como, ¿por qué alguien se disfraza de murciélago?”, dijo el realizador en una entrevista a The Hollywood Reporter. “No es porqué se parecen a Arnold Schwarzenegger o a los grandes héroes de acción. Se trata de personas inteligentes y algo chifladas. Y Michael tiene tal intensidad que dices ‘sí, me podría imaginar a este tipo vistiéndose de ese modo. Todo tiene sus raíces en la psicología, Jekyll y Hyde y los dos lados de una personalidad, claro y oscuro, y él lo entendía”.

Keaton interpretó al ‘hombre murciélago’ en solo dos ocasiones - “Batman” (1989) y “Batman regresa” (1992) - antes de volar a otras oportunidades con Tim Burton. Sus sucesores fueron muchos y tuvieron distintos grados de éxito, desde la popular versión de Christian Bale en la saga “The Dark Knight”, la prometedora versión de Robert Pattinson y hasta la insólita elección de George Clooney, quien en una ocasión bromeó que “arruinó la franquicia”.

Mientras tanto, después de “Batman” la carrera de Michael Keaton pareció alejarse de los reflectores, en parte por una decisión del propio actor de concentrarse en su propia familia y la crianza de su hijo. Este exilio en su Baticueva – en realidad su rancho en Montana - terminó en 2014, cuando se puso el antifaz de otro superhéroe en la comedia ganadora del Óscar “Birdman”, una historia dirigida por Alejandro González Iñarritu sobre un actor en decadencia que tiene más que una referencia biográfica a la carrera de su protagonista.

Desde este resurgimiento, Keaton ha visto su popularidad volver a dispararse, con participando de premiadas cintas como “Spotlight” y miniseries como “Dopesick”. También se ha adentrado nuevamente en el género de superhéroes, al convertirse en el villano Vulture en el Universo Cinematográfico de Marvel, jugando en ambos lados del conflicto entre los dos titanes de este género.

Pero sin lugar a duda su rol más anticipado se encuentra en la próxima a estrenarse “The Flash”, cinta protagonizada por Ezra Miller y dirigida por el argentino Andrés Muschietti donde vuelve a encarnar a un Batman más maduro en lo que promete ser nuevamente un rol crucial para el futuro de la franquicia de DC.

No es el único papel icónico al que regresa, y ya está anunciado que participará en la rumoreada secuela de “Beetlejuice” que Tim Burton prepara para septiembre del 2024 en el papel del titular fantasma. Todavía hay pocos detalles de este proyecto, pero en una reciente entrevista a Empire, Keaton resaltó que se respetará el espíritu del original con efectos especiales prácticos y con la libertad de improvisación que hicieron al original un clásico. “‘Beetlejuice’ es lo más divertido que he hecho en mucho tiempo”, afirmó.

“The Flash” se estrena el jueves 15 de junio en cines de todo el Perú.