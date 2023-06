“Ojalá mi vida fuera tan interesante como la del libro”, es lo primero que nos dice entre risas Mercedes Ron, la autora de “Culpa Mía”, al conectarnos por Zoom. Encontramos a la escritora argentino-española sumamente emocionada porque su libro, aquel que escribió hace varios años, llegará al streaming de la mano de Prime Video este jueves 8 de junio. Para la joven de 29 años es un sueño cumplido ver que la historia de amor de Noah y Nick son llevados a la pantalla de la mano de los actores españoles Nicole Wallace y Gabriel Guevara. Sin embargo, es consciente de que el inicio de este camino hacia el éxito no fue fácil.

Mercedes Ron cuenta que empezó a escribir, puntualmente, gracias a la cantautora estadounidense Taylor Swift. El videoclip de “I Knew You Were Trouble” -lanzado en diciembre de 2012- le sirvió de inspiración a la escritora para crear una idea que pudiera llevar al papel. Poco después, inició con la escritura del que se convertiría en su primer libro. Una vez que tuvo la historia completa, optó por tocar puertas en busca de alguna editorial que quisiera publicarla. Es complicado asimilar que tienes una historia entre las manos para que el mundo conozca, pero que no encuentras a nadie que te pueda ayudar a ser el nexo con tu público. Mercedes Ron se sintió así durante varios meses.

“Estuve como dos años intentando publicar ‘Culpa Mía’ por el método tradicional. Mandaba el manuscrito a las editoriales y no recibía respuesta de ninguna. Entonces, en ese momento, lo que yo más quería era tener un poco de ‘feedback’ de algún lector, aunque solamente fuera uno que me leyera y me dijera qué le parecía el libro”, resaltó Mercedes Ron a Saltar Intro de El Comercio.

Es ahí cuando decide sumergirse al mundo de Wattpad (una plataforma digital de lectura gratuita donde cualquier usuario puede publicar su historia) y consideró que ese era el camino más conveniente para ella. “No lo dudé más, empecé a subir la novela y la verdad que la acogida fue increíble”. Desde ese momento, consolidó una comunidad importante de lectores y fanáticos del libro que sigue la historia de Noah y Nick, dos jóvenes que se vuelven hermanastros después del inesperado matrimonio de sus padres. Ambos intentan dejar de lado la tensión que existe cada vez que se cruzan, pero terminan sucumbiendo al amor y deseo que surge entre ellos; aunque, no todo es sencillo, porque hay varios secretos detrás de cada uno.

Para el 2016, el libro se posiciona como una de las preferidas de los lectores de Wattpad e incluso, ese mismo año, se llevó el premio Watty en reconocimiento del trabajo hecho por Mercedes. “De hecho, ‘Culpa Mía’ iba a ser solamente un libro y terminaron siendo tres gracias a que la gente me pedía más”.

Personajes que cobran vida

Pese al miedo que tenía sobre el resultado de una adaptación de su libro, ese siempre fue un sueño por cumplir. En palabras de la propia autora, “Culpa Mía” tenía todos los ingredientes necesarios para convertirse en filme: acción, drama y romance. Pero, francamente, no pensó que la oportunidad llegaría tan pronto. En el 2019, aproximadamente dos años después de la publicación en papel del libro, la autora argentino-española recibió la oferta por parte de la plataforma de streaming Prime Video para hacer una cinta basada en su novela juvenil. En medio de la negociación, se empezó a propagar la enfermedad del COVID-19.

Una vez que se retomaron las actividades, se empezó con la producción de “Culpa Mía” y con la búsqueda de los actores que darían vida a Noah y Nick, proceso del cual Mercedes también formó parte. Para elegir a la actriz que interpretaría a Noah no tuvieron problema porque vieron que Nicole Wallace era la ideal. Pero, al momento de elegir al actor que daría vida a Nick sí hubo complicaciones.

La primera opción que tenían era Gabriel Guevara; sin embargo, el equipo dudó sobre darle el papel protagónico debido a que, según el libro, el joven tenía ojos azules. Esta característica era algo que las fanáticas de la saga “Culpables” pedían mantener. Así que tuvo que hacerse un balance y lo que prevaleció al final fue la química en pantalla. “Había muchas fans enamoradas de ese personaje, pero, al final, (Nicole y Gabriel) actúan súper bien juntos. Eso es lo importante y estoy contenta”, aseguró.

Para la escritura del guion, Ron –debido a su nula experiencia en dicho ámbito- optó por supervisar y brindar algunos comentarios para que la esencia de “Culpa Mía” no se pierda una vez que esté en la pantalla. “Cuando leí el guion me asusté porque era diferente, pero nunca había leído uno hasta ese momento, así que he aprendido un montón. (En el proceso de escritura) fui la voz de las fans y dejé claro qué escenas no se podían modificar. He aprendido que hay que confiar. Cuando vi el resultado me quedé súper tranquila”.

Trabajo cumplido

Pese a saber que no todos los detalles del libro “Culpa Mía” estarán en streaming, Mercedes Ron ha quedado contenta con el resultado de la película para Prime Video. Incluso, confiesa que hay ciertas escenas que, en la pantalla, se ven mucho mejor de lo que habría podido plasmar en el papel. Por ejemplo, cada una de las carreras ilegales de autos en las que se ve envuelto Nick han sido geniales de grabar. “No es lo mismo leerla que verla en pantalla, al final la acción sí que se disfruta más en pantalla y creo que las escenas de amor son muy bonitas, están súper bien cuidadas. La esencia de ‘Culpa Mía’ está”.

Por si los fanáticos de la saga “Culpables” se han dado un paso por esta nota, tenemos una sorpresa. Tal cual nos reveló Mercedes Ron, ella y el equipo de Prime Video se encuentran en conversaciones para sacar una segunda y tercera parte de “Culpa Mía”; todo dependerá del éxito que tenga la primera película. “Seguro que va a ir súper bien”, dice.

Lo último que tiene por decir Mercedes Ron para Saltar Intro es que una persona siempre debe soñar en grande, así como lo hizo ella. “Si se sueña y se tiene pasión por algo, los sueños se pueden cumplir. Aquí estoy, sentada, presentando la película de mi libro, ¿quién me lo iba a decir?”, finalizó.

“Culpa Mía” Sinopsis: Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujos. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro, y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento. Noah no tarda en descubrir que tras la imagen de hijo modelo, Nick oculta una vida de peleas, apuestas y carreras ilegales de coches que para Noah representa todo aquello de lo que siempre ha huido. A pesar del abismo que les separa, ambos empiezan a sentir una atracción irresistible que pronto se convertirá en puro fuego y pasión desenfrenada. Ni la continua rivalidad entre ambos, ni la oposición de su entorno podrán evitar que acaben perdida y secretamente enamorados. Elenco: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas, Iván Sánchez, Iván Massagué. Director: Domingo González

