Horóscopo de HOY, martes 14 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con intuición destrabará asuntos que impiden que los negocios fluyan con éxito. Amor: tendrá una iniciativa genial para quitar los conflictos del mundo de la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: algunos colegas querrán promover cambios, pero su argumento vencerá. Amor: llegan momentos felices que permitirán que la pareja se consolide y madure.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: errores de otros podrían afectar su proyecto, pero gente influyente ayudará. Amor: un encuentro que se vuelve romántico eliminará cualquier rigidez en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una actitud obstinada complicará aún más una situación difícil. Amor: será indispensable reflexionar y tener claridad antes de dar una respuesta apresurada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien traerá un trabajo que necesita modificaciones y le dará lo mejor. Amor: verá fantasmas donde no los hay y su pareja le pedirá que se ubique y vea la realidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una buena idea arrojará beneficios que comienzan a concretar los sueños. Amor: sin dudar, no permitirá que una expareja aún tenga cierta gravitación en su vida.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: verá que es la hora de terminar con lo obsoleto y provocar cambios audaces. Amor: un agasajo sorpresivo será el inicio de una etapa en la que se cumplirán sueños.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aunque no alcance el éxito esperado, su prestigio crecerá en su entorno. Amor: habrá intercambio de regalos y un hermoso momento, preludio de una nueva etapa.

SAGITARIO (noviembre22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no deja pasar la oportunidad y recibe una propuesta excelente para crecer. Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien de su entorno y surgirá un dulce romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un detalle que parece menor será la clave del éxito. Llegan beneficios. Amor: descubrirá la importancia de la íntima calidez y la relación crecerá en madurez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará una acción decidida que impedirá que el negocio o proyecto decaiga. Amor: alguien de su pasado le hará un reclamo insólito, pero acertará si lo ignora.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirá un obstáculo que otros creen difícil de mover, pero logrará superarlo. Amor: insistentes halagos podrían acariciar su ego y provocar que descuide la pareja.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PRECIPITADA PARA DECIDIR. ES AFICIONADA AL ARTE Y, SOBRE TODO, A LA PLÁSTICA.