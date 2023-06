La anticipación y emoción rodearon el estreno de “The Flash”, la nueva película de DC Studios dirigida por James Gunn. Y para sorpresa de los fanáticos, el aclamado actor George Clooney hizo un regreso memorable al universo de Batman al final de la película.

En la escena final de la película, presenciamos un momento verdaderamente emocionante. Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, sale del ayuntamiento después de lograr la liberación de su padre y recibe una llamada de Bruce Wayne. La multitud de paparazzis se agolpa alrededor de un automóvil, y para asombro de todos, se revela que el misterioso personaje que sale del vehículo es nada menos que George Clooney, retomando su papel como Batman después de 16 años.

Al principio, Barry está desconcertado y le pregunta: “¿tú eres Batman?”. En respuesta, el Bruce Wayne interpretado por George Clooney responde con una sonrisa y le dice: “¿Qué te pasa, muchacho?”. La escena sugiere que hay demasiadas personas presentes para discutir abiertamente el tema, pero deja a los espectadores llenos de anticipación y emoción por el regreso de uno de los icónicos Batman.

El regreso de George Clooney como Batman en “The Flash” es un guiño nostálgico para los fanáticos de las películas anteriores del Caballero Oscuro y un emocionante momento que demuestra cómo esta película une diferentes versiones del universo de DC.

“The Flash” no solo ofrece una historia fascinante, sino que también nos brinda la oportunidad de revivir momentos especiales y conectar con el legado de Batman a lo largo de los años. Sin duda, el regreso de George Clooney como Batman es un acontecimiento que los fans recordarán con cariño y emoción durante mucho tiempo.

Por el momento no se ha confirmado que él será el protagonista de la próxima cinta del DCU que será “Batman: The Brave and the Bold” pero podría retomar tanto el papel como el Caballero de la noche así como adoptar a un nuevo Robin.