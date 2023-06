Llevar el peso de toda una franquicia no es algo sencillo y esto lo saben bastante bien en el rubro cinematográfico; en especial, una productora monumental e histórica como es Warner Bros. Por ello, “The Flash” representaba un punto de inflexión y una prueba de fuego para el nuevo DCU a cargo de James Gunn.

Es inevitable no imaginarse que, con los antecedentes que han tenido las películas de DC en ‘live action’, esta película pudiese ser un desastre pero el argentino Andy Muschietti se encargó de demostrar lo contrario.

“The Flash” es una película muy bien contada. La historia no se distancia de lo que es el punto principal y aunque critiquen lo soso que puede ser el anhelo de Barry Allen para crear el ‘Flashpoint’, nos damos cuenta que no es una producción en la que debían de llover golpes por doquier, es una historia de amor, perdón y superación.

No sabíamos casi nada de Barry Allen y mucho menos sobre la creación de su poder como “Flash”, pero aquí se responden muchas de estas interrogantes y nos dejan con algunas que podrían responderse en un futuro. Pero, sin duda alguna, se termina de cerrar ese círculo de una historia que, quizá no llega a ser perfecta, pero sí es buena.

La tierna y poderosa historia multiversal de “The Flash”

Ezra Miller en su papel como Barry Allen en "The Flash". (Foto: Warner Bros)

Debo decir que no fui a ver la cinta con altas expectativas. Es más, fui muy ‘fanboy’ para ver brillar a uno de los héroes que marcó mi infancia tanto en cómics como en dibujos animados y, para ser sinceros, logró satisfacerme de cierto modo.

DC está adoptando, pero a su estilo, esa fórmula de Marvel Studios que la hizo brillar. Vamos, “Flash” es un héroe que siempre hace chistes y que a su vez, es un parloteador de altísimos niveles, lo que vemos reflejado aquí pero no nos quita lo disfrutable que es el papel de Ezra Miller.

¿Es posible ver a Ezra Miller en “The Flash” sin imaginarse sus locuras en su vida íntima?

Si quieres una respuesta rápida y en base a opinión propia, pues sí, Ezra Miller hace una papel muy bueno en “The Flash”.

Cuando lo ves, es imposible no imaginar a Barry Allen a pesar de no seguir el típico patrón del chico rubio y muy blanco de Central City.

Miller, con toda una lluvia de críticas encima por la polémica que protagonizó en Hawái, así como también los juicios que le hicieron llegando hasta admitir que pertenece a una secta que él mismo lidera, está a la altura de uno de los personajes más icónicos en la industria del cine y del mundo geek.

Ezra te puede sacar una sonrisa así como hacer el cambio a un momento dramático en cuestión de segundos y eso es otro de los puntos a resaltar, la expresión que hace para poder cambiar de personaje en segundos contando también a su yo del pasado.

¿Qué se le puede criticar a “The Flash”?

En “The Flash” está todo bien contado, desde la aparición del Batman de Michael Keaton o la Supergirl de Sasha Calle; sin embargo, el punto más flaco de la película es, sin duda alguna, el CGI.

Llegamos a comprender que no es tan sencillo animar “The Flash”. Para hacerlo se necesitarían varias computadoras “de la NASA”, pero eso no significa que deje de ser algo agradable a la vista de los espectadores. Eso sí, DC tiene que hacer algo para mejorar la forma en la que vuelan los personajes porque por momentos se siente como si fuese un personaje hecho de goma y eso le viene sucediendo en varios ocasiones desde el estreno de “Man of Steel” en el 2013.

Sasha Calle es Supergirl en "The Flash". (Foto: Warner Bros)

Pasando ese tipo de crítica sobre los gráficos que parecen de PlayStation 3, es importante resaltar la participación de personajes secundarios, que cuando puedes imaginarte que sobran, terminan teniendo ese aspecto que los lleva a ser relevantes en la historia. Terminan encandilando como una tierna forma de pedirte perdón a ti mismo y dejar las cosas atrás porque tienes que seguir en la vida con las cicatrices que te dejan los sucesos de un pasado que ya no puedes cambiar.

“The Flash” puede ser catalogada como un muy buen inicio del DCU de James Gunn que, aunque no sabemos para dónde irá, nos ha dado ese pequeño empujón para que volvamos a las salas de cine con las cintas que DC aspira a hacer y conectar en un caótico pero arreglable multiverso.

Pd: Uno de los aspectos más importantes y que muchos fans pedían, eran los cameos y si eres fans de todas las películas anteriores de DC (no solo de las de esta década, si no del pasado), serás muy feliz ya que hay presencia de personajes importantes en la historia de la franquicia así como referencias que te sacarán una sonrisa o un grito de alegría.

¡Vayan al cine a ver “The Flash”, no se arrepentirán! Es realmente una buena película de superhéroes.