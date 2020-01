La ficción, con todas sus licencias, a veces se anima a jugar a la futurología. La gran mayoría lo hace mediante los mecanismos de la ciencia ficción, otras no tanto. Pero conforme nos acercamos a ese futuro que los artistas imaginaron, resulta tentador comparar sus pronósticos con la realidad; más aún cuando, desde este miércoles, ya estamos en el año 2020.

Hay muchos casos de envejecimiento prematuro. Piénsese, por ejemplo, en “2001: una odisea del espacio”, cuento de Arthur C. Clarke luego convertido en la extraordinaria película de Stanley Kubrick. Aunque sus valores artísticos están intactos, causa gracia pensar que sus creadores imaginaran un año 2001 con la Luna colonizada y con viajes a Júpiter.

Más sugerente es lo que ocurrió con el clásico “Blade Runner” (1982). En su utópico 2019, el replicante Roy Batty muere despidiéndose con su célebre monólogo bajo la lluvia. Curiosamente, el actor que lo interpretó, Rutger Hauer, murió el año pasado, el mismo 2019 que vaticinaron para su personaje.

El futuro que ya no es

Ahora que inauguramos el año, queremos recordar aquellas ficciones del pasado que imaginaron este 2020 incierto. No han sido pocas. Brian de Palma dirigió en el 2000 la cinta “Misión a Marte”, que ficciona una aventura tripulada al planeta rojo con inesperadas consecuencias. La cinta, sin embargo, no fue bien recibida por la crítica. Mucho más lograda en el plano de la ciencia ficción, en cambio, fue “Al filo del mañana” (“Edge of Tomorrow”, 2014), con Tom Cruise en el papel de un oficial que deberá sumarse a una guerra contra extraterrestres que han invadido la Tierra. Para colmo de males, queda atrapado en un bucle temporal que lo hace morir y revivir una y otra vez.

Otra película estupenda ambientada en el 2020 es “Un lugar en silencio” (“A Quiet Place”). Estrenada apenas en el 2018, la cinta de John Krasinski juega a darle un giro radical al futuro cercano. Así, vislumbra un escenario posapocalíptico en el que unas criaturas ciegas, pero de oído hipersensible, acechan el mundo devorando seres humanos. Esto los obliga a vivir callados y andar en puntillas. Pura tensión.

Los libros también han probado con profecías. “Software”(1982), novela ciberpunk de Rudy Rucker, anticipó un 2020 en el que los robots ya dominan por completo la inteligencia artificial que les fue otorgada. Y más extraña aún resulta “Titanic 2020”, escrita por Colin Bateman, sobre el bisnieto de uno de los fallecidos en el Titanic en 1912, que ahora (en el 2020) es un polizón en un nuevo Titanic, supuestamente el más resistente de los trasatlánticos.

En el rubro del cómic, se publicó en 1984 una edición limitada de “Machine Man”, en la que hacía su aparición Iron Man 2020. ¿Quién es? Pues Arno Stark, un hermano perdido de Tony Stark que en el futuro se encarga de dirigir Industrias Stark y realiza mejoras en el traje del superhéroe, aunque con fines más perversos. De hecho, Marvel ha anunciado que este mes lanzará una nueva versión de este personaje, aprovechando la efemérides.

Por último, pero no menos importantes, hay algunas ficciones televisivas que no necesariamente ocurren en el 2020 en su totalidad, pero sí han visitado la fecha. “Los Simpson”, por ejemplo, viajaron hasta este año en el episodio “Barthood” (parodia de la cinta “Boyhood”) y retrataron a un Bart Simpson de 15 años, que lleva una pésima relación con su padre Homero. Y no habría que olvidar que la serie musical “Glee”, en su último episodio, nos cuenta el futuro de sus personajes en el 2020, siendo uno de los destinos más curiosos el de la antagonista Sue Sylvester, convertida en vicepresidenta de EE.UU. bajo el mandato de Jeb Bush. La imaginación lo aguanta todo.

