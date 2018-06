Star-Lord ha pasado a ser un personaje cuestionado tras el estreno de "Avengers: Infinity War", pues su furia evitó que el plan para vencer al 'titán loco' Thanos se cumpliera con éxito. En consecuencia, una catástrofe azotó al Universo. El actor que lo interpreta tiene unas palabras para todos los críticos.

A continuación, SPOILERS de "Avengers: Infinity War":

En la película cuando Iron Man, Doctor Strange, Mantis, Spiderman y Drax intentan quitarle a Thanos (Josh Brolin) el Guantelete del Infinito; Star-Lord (Chris Pratt) se entera que el villano mató a su amada Gamora (Zoe Saldaña). Entonces el héroe golpea al enemigo, con lo cual rompe la concentración de Mantis para inmovilizarlo.

Momentos después la mitad de la vida en el Universo desaparece, con lo cual el plan del enemigo se cumple. Chris Pratt, durante el tour promocional de "Jurassic World: Fallen Kingdom", respondió una pregunta de Radio Times sobre la polémica del protagonista de "Guardianes de la Galaxia".

"Mira, el chico vio morir a su madre, vio morir a su figura paterna en sus brazos, fue forzado a matar a su propio padre biológico. Y ahora sufre a pérdida del amor de su vida. Así que creo que el reaccionó de forma muy humana y creo que la humanidad de los Guardianes de la Galaxia es aquello que los diferencia de otros héroes. Creo que si lo hiciéramos 100 veces (filmar la escena), no cambiaría nada", indicó el actor.

"Además, culpo a Thanos. ¿Está bien? ¿Cómo así él no es culpado de nada? Claramente estoy muy sensible por esto", añadió.

Stephen McFeely y Christopher Markus, guionistas de la película, indicaron que todos los héroes son parcialmente responsables de la victoria de Thanos; no solo Star-Lord: "Todos tienen un rol en el fallo. Si Steve y Tony hubiesen congeniado, todos hubieran… si la Civil War no hubiese ocurrido, los Vengadores estarían unidos. Hay muchas culpas para repartir y tal vez no hay nada que ellos pudieran haber hecho sobre eso".

DATOS

La secuela de "Avengers: Infinity War" se estrena en mayo del 2019.

"Jurassic World: Fallen Kingdom", la próxima película de Chris Pratt, llega a cines de Perú el 21 de junio, viernes 22 a Estados Unidos.