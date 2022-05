La salida de las primeras imágenes de Margot Robbie como la protagonista del filme “Barbie” han vuelto a poner a la muñeca de Mattel en el centro de atención, un lugar nada extraño para el juguete para niñas más conocido a nivel global.

Presentado por primera vez el 9 de marzo de 1959 en la Feria de Juguetes de Nueva York, Barbie, cuyo nombre completo es Barbara Millicent Roberts, fue creación de Ruth Handler, cofundadora junto a su esposo de la compañía Mattel Inc.

Handler pensó por primera vez en Barbie viendo a su hija Barbara jugar con muñecas. En ese entonces este tipo de juguetes para niñas tenían forma de bebes y buscaban desarrollar los instintos maternales de las pequeñas para su futuro como amas de casas. Es ahí donde Handler encontró un nicho: una muñeca que les permitiera a las pequeñas soñar en torno a su futura carrera, una idea radical en 1959.

Orígenes teutones

Pero a pesar de estos elevados deseos, la inspiración para la forma que tomó Barbie fueron un poco más mundanos. Y es que Barbie se basó en una muñeca conocida coloquialmente como Bild Lilli, a su vez basada en un personaje popular que apareció en las páginas de la revista Bild Zeitung entre 1952 y 1961.

A diferencia de Barbie, Lilli era una mujer más libertina. “Se trataba de una chica rubia, divertida, jovial que hacía comentarios atrevidos”, afirmó la coleccionista de muñecas Silke Knaak, quien dio a conocer la conexión entre ambos juguetes en 2006.

Esta actitud pícara convirtió a Bild Lilli en un popular juguete entre adultos y niños, aunque fue su afinidad con estos últimos la que atrajo la atención de la propia Handler, quien en 1956 se cruzó con una de estas muñecas durante un viaje a Hamburgo, tras lo cual decidió utilizarla como base para crear su propia muñeca.

La coleccionista Silke Knaak junto a un ejemplar de la muñeca Bild Lilli. (Foto: HECTOR MATA / AFP) / HECTOR MATA

Esta influencia es evidente si se compara las primeras Barbies con las Bild Lilli, con ambas muñecas manteniendo las mismas ‘generosas’ proporciones. Sin embargo, también hubo algunos cambios que se realizaron a Barbie para adaptarla a ser un juguete infantil, como un maquillaje más sutil y una reducción de su edad para transformar a la seductora mujer adulta en una modelo adolescente. En 1964 Mattel adquirió los derechos de Bild Lilli, por lo cual cesó la producción de la muñeca alemana en favor a su sucesora, cerrando este capítulo de su historia.

Muñeca de ensueños

Desde su presentación en 1959, la muñeca Barbie ha permitido a millones de niñas (y niños) alrededor del mundo soñar con su futuro con 58 millones de ejemplares vendidos alrededor del mundo cada año. Barbie ha sido astronauta, cirujana, atleta, profesora, soldado, científica, entre más de doscientas profesiones hasta la fecha.

Pero la muñeca no ha estado sin detractores, quienes critican a la muñeca por sus medidas poco realistas que pueden fomentar problemas de imagen en sus jóvenes aficionadas. ¿Qué tan inusuales son las medidas de Barbie? Estudios de la Universidad de Australia del Sur indican que solo una en 100 mil mujeres podrían tener las proporciones de la muñeca; mientras tanto, investigadores del Hospital Universitario de Helsinki señalaron que si Barbie fuera una persona de verdad, no podría menstruar al no tener el mínimo de 17% de grasa corporal para realizar esta función.

Críticas aparte, Barbie se ha convertido en una marca tan conocida a nivel global como Coca-Cola y McDonalds. Y si bien la película de Greta Gerwig será la primera vez que este personaje llega a la pantalla como parte de una película ‘live-action’, el imperio fílmico de Barbie es amplio con casi 40 películas animadas hasta la fecha e incontables videojuegos.