Melania Urbina (Lima, 1977) tiene tatuado en la espalda un árbol de cerezo con silueta de mujer. Las raíces simbolizan su pasado, mientras que las ramas y las hojas, las grandes cosas que ha logrado. El ave que parece salir volando del arbusto, representa su hija. “Es como una obra de arte que se va transformando con mi vida. Me encantaría que ahora se llene de flores, como símbolo de mis descubrimientos y crecimiento”, asegura la actriz, quien debuta en el cine español con “De caperucita a Loba”. Una divertida y ácida historia basada en la novela homónima de Marta González de Vega.

“Desde niña soñé con hacer una película en España y, finalmente, llegó la oportunidad. Antes había participado en coproducciones españolas, con actores españoles, estrenadas en importantes festivales de aquí, pero grabadas en Perú, como “Mariposa negra”. Esta experiencia fue distinta, increíble, retadora, me sacó de mi zona de confort. Estudié muchísimo mi papel, cada palabra, cada jerga, para no equivocarme. Fue un proceso lindo e interesante junto a reconocidos actores y a una gran directora: Chus Gutiérrez”, narra la actriz, a través del hilo telefónico, desde Barcelona.

En esta divertida entrega cinematográfica española, coproducción de Tondero (Perú), Esto también Pasará (España) y Bowfinger Int. Pictures (España); Urbina Keller interpreta a Ana, una empresaria peruana, dueña de un exitoso bar, y una de las mejores amigas de Marta, el personaje principal de la historia.

“Todo sucede a través de los ojos de la protagonista, y yo soy su amiga más loba, la que siempre trata de hacerle entrar en razón y acompaña en sus dramas y aventuras amorosos”, señala la artista nacional.

En el elenco de actores también figuran el peruano Marco Zunino y los españoles Santiago Segura, David Guapo, José Mota y Berto Romero. La película se estrena en Perú este 6 de abril

Renovada etapa

La protagonista de exitosos largometrajes peruanos como “Django: la otra cara” y “Mariposa negra” espera seguir en el camino de la internacionalización. Mientras tanto, se prepara para reencontrase con escenarios teatrales en un nuevo proyecto del director Juan Carlos Fisher.

“Estoy viviendo un momento de plenitud, de paz, muy contenta y activa: volveré a mis orígenes, haré una obra de teatro. También estoy conectada a un nuevo descubrimiento, un nuevo amor: iniciaré un profesorado de yoga intensivo porque es un camino que me interesa y quiero seguir cultivándolo. Además, con Luciana Blomberg tenemos un proyecto muy personal que ha despertado mi creatividad desde un lugar diferente a la actuación. Lo iniciamos hace un año, está yendo por buen camino”, comenta.

A inicios del 2022, Melania Urbina apareció con el cabello corto, un cambio de look que fue más allá de lo estético. Según comenta, fue concretar anhelos que no estaba dispuesta a seguir postergando.

“Entre ‘Al fondo hay sitio’ y ‘De vuelta al barrio’ habían pasado nueve años consecutivos de trabajo, era cerrar un ciclo, y el momento de empoderarme, de controlar cómo me veían, hacer lo que siempre quise, y no postergarlo por nada ni nadie. No estaba dispuesta a sacrificar más. También amo los tatuajes, tengo algunos en lugares ocultos para que no interfieran con mi trabajo, pero ahora que hay maquillaje de tatuajes, no dejaré de hacerme uno visible”, enfatiza.

Melania Urbina integra el elenco de actores de la coproducción española-peruana "De caperucita a loba". (Foto: Tondero)

Fortalecida

Tras empoderarse, Melania también aprendió a disfrutar de la soledad y sacarle el máximo provecho. “Antes de que me reconciliara con la soledad, le temía, ahora la disfruto, aprendí a hacerlo. Es mi superpoder”, sostiene.

Rol entrañable

En el corazón de Melania Urbina, Monserrat Seminario, personaje que dio vida en “Al fondo hay sitio”, tiene un espacio preponderante. “Me encanta que en la calle me sigan llamando así porque fue un personaje que disfruté, me ayudó a descubrir que podía hacer comedia. No sé si volveré a la serie, no me han convocado, pero si pasa, sería genial”, subraya.