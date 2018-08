Casey Affleck se disculpa dos años después de ser denunciado por acoso sexual

Tras varios meses de silencio, Casey Aflleck hizo frente a las acusaciones de acoso sexual en su contra y se disculpó con las personas afectadas, afirmando que tuvo un comportamiento "poco profesional".

En entrevista con la agencia AP, el hermano menor de Ben Affleck aceptó su "responsabilidad" en las denuncias y consideró que contribuyó al ambiente inadecuado que se vivió durante el rodaje de la película "I'm Still Here", filmada entre 2008 y 2009, años en los que tuvo el rol de director.

"Contribuí a ese ambiente poco profesional y toleré ese tipo de comportamiento de otras personas y desearía no haberlo hecho. Y lamento mucho de eso. Realmente no sabía de qué era responsable como jefe. Ni siquiera sé si me considero el jefe. Pero me comporté de una manera y permití que otros se comportaran de una manera que realmente no era profesional. Y lo siento", declaró.

"En primer lugar, estar involucrado en un conflicto que resultó en una demanda es algo de lo que realmente me arrepiento. Desearía haber encontrado una manera de resolver las cosas de una manera diferente. Odio eso. Nunca antes había tenido quejas como esa sobre mí en mi vida y fue realmente embarazoso", manifestó Affleck a AP.

Casey Affleck se disculpa tras acusaciones de acoso sexual. (Fuente: AP/ YouTube)

El escándalo estalló en 2010 cuando dos jóvenes actrices demandaron a Casey Affleck alegando conductas sexuales inapropiadas en el rodaje de "I’m still here". Este hecho resurgió en 2018 gracias al movimiento Time's Up y #MeToo, que condenó que el actor fuera premiado en los Oscar y Globos de Oro por su rol en "Manchester by the Sea".