Hay algo sencillo y accesible en Chloé Zhao. Cuando hablas con ella, la directora escucha atentamente lo que le dices y sus respuestas son dadas tras bastante consideración, en un inglés con un ligero y melodioso acento. Pero, a lo largo de que se extiende la conversación, uno empieza a entender porque esta mujer de 39 años se ha convertido en uno de los nombres más hablados de Hollywood en los últimos meses.

Y es que Chloé Zhao está teniendo el mejor año de su carrera. La directora de “Nomadland” ha estado arrasando con la temporada de premios, lo que la ha posicionado como la favorita para ganar el Oscar el próximo 25 de abril, un triunfo que se haría aún más notable no solo por unirse al reducido club de directoras que han ganado un premio de la Academia, sino ser la primera mujer de origen asiático de llevarse una de estas estatuilla.

Mientras tanto su filme, “Nomadland”, ocupa una similar posición al ser igualmente querido por la crítica y las audiencias. Basado en el libro de la periodista Jessica Bruder “País nómada: supervivientes del siglo XXI” y protagonizado por la veterana actriz Frances McDormand, la película entremezcla ficción con personas reales (los propios nómades) para mostrarnos un cándido retrato de la comunidad de esta comunidad que recorre los Estados Unidos, herederos a la vez de aquel espíritu romántico de la libertad tan resaltado por los westerns y abandonados (muchas veces por su propia decisión) de la sociedad tradicional.

Su próximo proyecto da todas las muestras de que generará igual impacto, aunque de otra manera. Zhao traerá su visión al Universo Cinematográfico de Marvel con “The Eternals”, una épica sobre deidades que han olvidado que lo fueron y que cuenta con un elenco lleno de estrellas entre las que destaca Angelina Jolie, Kit Harrington, Salma Hayek y muchos más. La película, todavía programada para salir este 2021, también destaca por ser la primera de Marvel Studios en presentar a uno de sus personajes principales como miembro de la comunidad LGBT, un triunfo bastante retrasado, aunque bienvenido, para los promotores de la inclusión.

En medio de este calendario tan ocupado, El Comercio, junto a otros medios latinoamericanos, tuvo la oportunidad de conversar con la realizadora sobre temas como su premiada película “Nomadland”, su estilo para crear historias, así como su futuro en Marvel y en Hollywood.

(La entrevista ha sido editada para dar mayor claridad a los lectores)

- ¿Qué significa para ti ser la primera mujer de nacionalidad china de ser nominada a un premio de la Academia? Adicionalmente, ¿piensas que ha habido un cambio (en la industria) por el hecho que dos mujeres han sido nominadas a esta categoría?

Me siento realmente orgullosa de ser la primera mujer de nacionalidad china de ser nominada. Siento que el cambio ha estado viniendo desde los últimos años y que Emerald Fennell (directora de “Promising Young Woman”) ha sido nominada porque hizo una película increíble. Estoy feliz de que ella haya sido reconocida y espero que esto sea solo el principio.

-¿Cuál crees que es la razón del éxito de “Nomadland”? ¿Por qué resonamos tanto con esta película?

Creo que, en una manera, la pandemia ha puesto un pare a nuestras vidas. De manera súbita, la manera en que vivíamos como especie cambió. De igual manera, al inicio de “Nomadland” la manera en que Fern (personaje principal de la película) vivía desapareció, así que su viaje no es tan diferente del que sufrimos todos en diversos grados.

También creo que la desaceleración del estilo de vida de muchas personas ha hecho que toleren las películas más lentas.

- Tus películas mezclan ficción narrativas con personas y mundos reales. Nos puedes hablar un poco de cómo es tu proceso creativo y cómo incorporas eventos reales a tu guion.

En el caso de “Nomadland”, tenía un libro escrito por Jessica Bruder. Es un rico y vasto collage de historias y personajes. De manera similar al tiempo que pasé en las reservaciones indias para mis dos primeras películas (“Songs My Brothers Taught Me” y “The Rider”), en esta ocasión Jessica hizo gran parte de la investigación por mí.

Cada vez que veía a este mundo lleno de matices frente a mí me preguntaba cuál era el tema central del libro, de igual manera que cuando estaba pasando tiempo con Brady (el protagonista de “The Rider”) y los niños de la reservación. En el caso de “Nomadland” era sobre este sentimiento colectivo de pérdida: de una manera de vivir, de un ser querido, de una comunidad, de un trabajo... y sobre cómo redescubrirse a uno mismo cuando sigues adelante.

Y una vez que supe que ese era el tema, necesitaba crear un personaje cuyo viaje emocional encarnara el tema que quería explorar. De esa manera Fran (Frances McDormand) y yo creamos a Fern, quien va por este poderoso arco emocional que nos lleva todos estos lugares y personas interesantes que podrían no ser parte de una trama tradicional.

Frances McDormand (izquierda) junto a la directora Chloé Zhao. (Foto: Joshua Richards / Searchlight Pictures/ Difusión)

Aprendí de mis películas anteriores que es necesario tener este poderoso arco emocional para un personaje principal, de tal manera que se podía presentar escenas como escuchar a Swankie (una de las nómadas) hablar sobre las golondrinas, lo que podría no tener nada que ver con el argumento principal, pero sí con el viaje emocional del protagonista.

- ¿Por qué elegiste trabajar con actores no profesionales como los nómades y cómo esta elección influenció la propia actuación de Frances McDormand?

Creo que lo que hace a Frances una actriz tan increíble no es solo su arte, sino su habilidad de estar presente todo el tiempo. Porque lo que pasa con los actores no profesionales es que en ocasiones se salen de lo que dice guion. En el momento ellos no están pensando en el arco de su personaje, sino en ser una versión de ellos mismos.

De tal manera, Fran frecuentemente era descarriada de lo que habíamos planeado y tenía que mantenerse en ese momento, de manera compasiva y enfocando toda su atención sobre ellos, además de responder de una manera muy humanista. Y ella era capaz de hacer eso. Creo que eso la retó de una manera muy especial.

-¿Cómo puedes describir la idea de la soledad en “Nomadland” en el contexto de tus otras películas que también exploran este concepto?

Creo que todas mis películas exploran ese sentimiento de soledad y aislamiento, así como la diferencia entre estos dos conceptos. No creo que necesariamente uno esté solo cuando está en soledad cuando tú estás conectado con algo más.

Creo que el viaje de Fern es en gran parte una travesía de pérdidas y de encuentros, de dolor y sanación. Y poder estar en paz contigo misma es una gran parte de su viaje de sanación. Y el estar en paz contigo mismo se puede interpretar con estar en soledad y no sentirse solo.

- En tus películas anteriores viajaste bastante por los Estados Unidos. ¿Cómo piensas que esta experiencia te ayudó a hacer esta película sobre nómades?

Creo que en una gran parte mi cuerpo entiende el ritmo del camino, porque he pasado más de seis años viajando antes de hacer esta película. Y ese ritmo era algo que cuando estaba trabajando en el guion, me hizo entender que necesitaba escribir algo que no sea impulsado solo por la trama. Así que el no estar atrapados en un lugar por mucho tiempo nos permite tener este ritmo orgánico, que es el ritmo del movimiento.

Creo que eso, además del entendimiento de la cultura de los nómadas, fue lo más importante que me infundió el ritmo de los caminos estadounidenses. De esa manera lo pude poner en mi escritura y en la edición de la película.

"Nomadland" es una de las favoritas para el Oscar. (Foto: Searchlight Pictures).

- Tras filmar “Nomadland”, ¿cuál es tu perspectiva sobre los nómadas?

Lo interesante de la comunidad de nómadas es que podría ser cualquiera de nosotros mañana. Si compramos un carro mañana y ponemos un colchón ahí, somos nómadas. Estas personas vienen de todos los rincones de la sociedad, pueden ser veteranos, amas de casa, maestros, banqueros de inversión, cualquier persona.

Lo que pienso es que estas personas que pasan mucho tiempo en las carreteras y han decidido vivir de esa manera, incluso en los casos de que financieramente están muy bien, es que están buscando este estilo de vida del movimiento. Sabes, esa sensación cuando de cuando vas de viaje con solo una pequeña maleta y piensas “eso se siente bien”.

Ellos quieren desprenderse de todas estas cosas que la sociedad nos dice que necesitamos: grandes casas, comprar muchas cosas y tener un montón de relaciones en nuestras vidas. Y estas personas quieren tener tan poco como sea posible para estar felices consigo mismos, y ese creo es uno de los valores más importantes que muchos de ellos tienen.

- ¿Puede una sociedad crecer sanamente con esta sensación de pérdida de raíces entre sus ciudadanos?

Bueno, fuimos alguna vez una sociedad de caza y recolección antes de decidir empezar a ser granjeros y establecernos en un solo lugar. Yo soy la descendiente de cultivadores de arroz, soy china, así que a veces me pregunto si mientras me vuelvo más vieja, me querré desplazar menos y establecerme en una granja en algún lugar.

Pero de verdad pienso que depende de los individuos. No creo que volvamos a ser una sociedad de caza y recolección, no creo que sea posible. Pero creo que incluso si nos quedamos en un lugar por mucho tiempo y esa es nuestra manera de estar contentos, todavía podemos hacer viajes, ni siquiera tiene que ser uno en auto.

Pero tenemos que meditar sobre todas las cosas que hemos construido alrededor de nosotros, todos nuestros hogares, comunidad y trabajos. ¿Qué pasaría si todo desaparece algún día? ¿Todavía estaríamos contentos sin ellos? ¿Esas cosas nos hacen felices? Creo que esa es una decisión individual.

El peor de los casos es esta sociedad donde a todos se les dice: “tienes que quedarte en un lugar, tienes que trabajar, tienes que construir esto, tienes que tener más y esa será la única manera en que serás feliz”. Creo que en una sociedad capitalista eso es lo que nos dicen, así que el estilo de vida nómada de movimiento comenzó como una manera de contrarrestar esta narrativa de que solo se puede vivir la vida de una manera. No creo que solo haya una manera de vivir u otra, tiene que haber un balance.

- ¿Cuál ha sido la reacción de Jessica Bruder a la película?

Me encantó su reacción porque ella fue capaz de articular el tipo de ‘alma’ que su libro y la película capturaron, porque ella se enamoró del oeste estadounidense y de la comunidad de nómadas. Pasó tanto tiempo entre ellos, así que sabe que detrás de la política y todas las cosas que reportaba, hay una historia muy personal, pero a la vez universal, que experimentaban los nómadas. Creo que apreció como la película es más bien un compañero para el libro enfocándose más en las historias personales que las grandes narrativas de las que ella escribió.

-Tus tres primeras películas fueron un estudio del oeste estadounidense y muy en la categoría del cine de autor. ¿Cómo vas a traer este tipo de visión al Universo de Marvel con “The Eternals”?

Bueno, trabajo con un grupo muy reducido de gente creativa y con mis productores de Marvel. Desde el principio, cuando propuse “The Eternals”, traje bastante referencias de lo que me inspiró a hacer mis tres primeras películas y encontrando maneras interesantes de unir ese concepto con el lenguaje del MCU también. Eso fue interesante de explorar para todos nosotros.

The Eternals. Nueva cinta de Marvel. correspondiente a la fase 4 del UCM. (Foto: Marvel Studios)

Así que con las personas en el poder a bordo, eso empezó a permear todo de cómo hacíamos las escenas de acción, con qué cámara o lente grabamos, donde filmamos... todo eso provenía de la decisión inicial de hacer algo diferente.

- Haz dicho previamente que como realizadora, tienes que enamorarte de tus historias y temáticas. ¿Cómo crees que esto afectará cómo te mueves dentro del sistema de estudios? ¿O piensas que hay historias amplias y universales de las que podrías enamorarte?

Bueno, sabes que “Nomadland” es una película de estudio, hecha junto a Searchlight Pictures. De nuevo, algo que puede sonar tan simple, pero siempre sale mal es que propones una película a un estudio, te emocionas sobre el proyecto, pero no terminan discutiendo sobre “cómo” quieren hacerlo. Esa es la cultura de tu película: cómo te comportas en el set, cómo eliges a los actores, cuál es la expectativas sobre cómo trabajas... y eso es tan importante para estar en sincronía con el estudio desde el inicio. Y si no lo están, tienes que estar dispuesto a abandonar el proyecto.

Creo que es muy posible. La tecnología ha abierto muchas posibilidades y creo que la manera en cómo vemos las películas hoy es un reto, pero también es emocionante. Las audiencias quieren cosas diferentes y creo que es posible para los estudios a tomar más riesgos que nunca.

