Este 8 de marzo se cumplen 25 años desde el estreno de “Fargo” en los Estados Unidos. Dirigida por Joel y Ethan Coen, la película es una combinación de thriller y comedia negra que se popularizó como la voz cinematográfica de los realizadores por los próximos años.

La cinta también le valió su primer Oscar a su protagonista, la actriz Frances McDormand, quien ya antes había flirteado con el premio de la Academia con una nominación a Mejor actriz de reparto por su rol en “Mississippi Burning” (1988). “Fargo” se centra en el desesperado plan de Jerry Lundegaard (William H. Macy) de secuestrar a su esposa para conseguir un rescate de su acaudalado suegro. Para ello recluta la ayuda de los criminales Carl Showalter (Steve Buscemi) y Gaear Grimsrud (Peter Stormare), quienes rápidamente atraen la atención de la ley al asesinar a un policía de carretera y dos testigos cerca del poblado de Brainerd.

El crimen hace que la jefa de la policía de la localidad, Marge Gunderson (McDormand), se vea involucrada en la investigación del crimen mientras lleva su embarazo de 7 meses. Lo que sigue es una comedia de errores, donde todo sobre el plan de Jerry empieza a salir mal hasta un violento final.

Una historia no tan real

Una de las peculiaridades de “Fargo” es que la película tiene como prefacio un mensaje en el que advierte al público que los eventos de la película están basados en hechos reales, aunque se han cambiado los nombres para proteger a las víctimas y los sobrevivientes. Lo cierto es que su relación con la verdad es un poco más tenue que lo que esta advertencia sugiere:

La advertencia a comienzo de la película. "Esta es una historia verdadera. Los eventos mostrados en esta película tuvieron lugar en Minnesota en 1987. Al pedido de los sobrevivientes, los nombres han sido cambiados. Por respeto a los fallecidos, el resto no ha sido mostrado tal como ocurrió. (Foto: Gramercy Pictures)

“En su estructura general, la película está basada en un evento real, pero los detalles de la historia y de los personajes es ficticia”, afirmó Joel Coen durante una entrevista por Michel Ciment y Hubert Niogret en 1996. “No estábamos interesados en hacer un documental, y no investigamos sobre la naturaleza de los asesinatos o los eventos conectados a ellos. Pero al advertir a los espectadores que habíamos encontrado nuestra inspiración en una verdadera historia, estábamos preparándolos a que ellos no vean la película como un thriller ordinario”.

Años después, en conversación con el Huffington Post, Joel reveló cuáles fueron los eventos que eran reales. El primero fue un ejecutivo que cometió fraude contra General Motors falsificando los números de serie de carros, como hace Jerry al inicio filme, aunque en la vida real este crimen no resultó en ningún asesinato.

El segundo fue el asesinato de la azafata Helle Crafts en el estado de Connecticut por su esposo Richard, quien utilizó una trituradora de madera para desaparecer el cadáver, hecho que también se repetiría en “Fargo”.

Uno de los eventos reales que inspiró la película fue el asesinato de la azafata Helle Crafts. Su esposo, el homicida, intentó desaparecer el cuerpo con una trituradora de madera. (Foto: Gramercy Pictures)

Incluso el mismo título de la película es en cierto modo una mentira. Aunque la localidad de Fargo, Dakota del Norte, aparece brevemente al inicio del filme, es en el pueblo de Brainerd, Minnesota, donde la mayoría de los sucesos ocurren. A esto los cineastas confesaron que eligieron el título de la película solo porque era más evocativo. “Nos gustaba el sonido de la palabra, no hay un significado oculto”, reveló Ethan Coen.

Aunque la película se llama "Fargo", la mayoría de los sucesos ocurren en la comunidad de Brainerd. (Foto: Gramercy Pictures)

Una película que despegó carreras

El éxito de “Fargo” fue inmediato y la película pronto se convirtió en una de las favoritas de la temporada de premios de ese año, llevándose siete nominaciones a los Óscar de las que ganó dos Mejor guion original y Mejor actriz principal, este último el primero de la carrera de McDormand.

En este aspecto la actriz tuvo cierta ventaja, además de su indudable talento: el rol fue escrito específicamente para ella por su esposo, Joel Coen, y su cuñado Ethan. Es así que la actriz puede destacar en su rol como la Marge, el centro moral y emocional de la historia, quien intenta resolver los crímenes con aplomo y dedicación a pesar de su avanzado estado de gestación.

El papel de Marge Gunderson fue escrito para la actriz Frances McDormand por su esposo, Joel Coen, y su cuñado Ethan. Esta actuación le valió el primer Óscar de su carrera. (Foto: Gramercy Pictures)

Los otros miembros del elenco tampoco se quedan atrás. William H. Macy interpreta a Jerry con el energía nerviosa e impotencia que requiere su personaje, una persona patológicamente incapaz de medir las consecuencias de sus propios actos que se involucra en más y más problemas. El rol, por el cual ‘amenazó’ con matar a uno de los perros de los hermanos Coen en caso de no obtenerlo, le valió una nominación al Oscar como Mejor actor de reparto.

Mientras tanto, si bien no ganó premios, Steve Buscemi presenta a la audiencia una excelente actuación como el criminal de poca monta Showalter, un sujeto que se cree un profesional, pero que es superado rápidamente por los eventos que lo rodean. Stormare en cambio aterroriza con su interpretación del sociopático Grimsrud, cuyo limitado vocabulario es contrastado por su facilidad para hablar el lenguaje de la violencia. Este rol abriría las puertas de Hollywood para el actor sueco, quien pronto actuaría en ‘blockbusters como “Armageddon” (1998) y “Minority Report” (2002).

Pero quizás los que más se beneficiaron del súbito éxito de la película fueron los propios Coen. Si bien el dúo de realizadores eran conocidos en los circuitos más independientes por sus cintas “Blood Simple” (1984), “Raising Arizona” (1987), “MIller’s Crossing” (1990) y “Barton Fink” (1991), su última película, “The Hudsucker Proxy” (1994), había sido un desastre tanto cinematográfico como financiero, al recaudar un poco menos de US$3 millones bajo un presupuesto de US$40 millones, según información de Box Office Mojo.

Peter Stormare interpreta al psicóquito criminal Gaear Grimsrud. (Foto: Gramercy Pictures)

Es entonces que su siguiente película, la que terminó siendo “Fargo”, era esencial para mantener su carrera como realizadores. La elección de una comedia negra que gira en torno a asesinatos y secuestros fue entonces una apuesta arriesgada. “Era lo más extraño, más estrafalario, más inaccesible de todas las cosas que habían escrito”, opinó el actor William Preston Robertson, un frecuente colaborador de los Coen. Contra sus pronósticos, y como todos nosotros sabemos, resultó ser un clásico instantáneo. Con 94% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes, es actualmente el segundo filme mejor recibido de los realizadores después de “True Grit” (95%).

Muestra del impacto de la película es que en 2014 FX lanzó una serie titulada “Fargo”, que bajo la producción de Joel y Ethan Coen continúa con el legado de la cinta. Las tres primeras temporadas de la serie de televisión pueden verse en Netflix, mientras que la película original puede ser alquilada en Google Play.

