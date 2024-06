El 1 de junio el icónico actor y director Morgan Freeman cumple 87 años, celebrando una vida y carrera que han dejado una huella imborrable en el cine y la cultura mundial. Conocido por su voz profunda y su presencia imponente, Freeman ha sido un héroe y un personaje querido en innumerables películas de Hollywood.

Sin embargo, su camino hacia el estrellato estuvo lleno de desafíos, desde una infancia marcada por el racismo y la pobreza hasta convertirse en una de las figuras más respetadas de la industria del entretenimiento.

Desde hace unos años Morgan Freeman usa un guante en la mano izquierda para aliviar los dolores causados por una fibromialgia que le causa dolor en los músculos, ligamentos y tendones. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Una infancia dura

Morgan Freeman nació el 1 de junio de 1937 en Memphis, Tennessee, siendo el cuarto hijo de Edna, una maestra, y Morgan, un peluquero con problemas de alcoholismo. Su familia, descendiente de esclavos, vivía en un entorno donde la segregación racial era la norma. Freeman recordó en varias entrevistas cómo el alcoholismo de su padre desgarró a su familia y cómo la pobreza era una constante en su hogar. “Odio las navidades porque en aquellos años siempre eran tristes. No había regalos. A veces ni comida. Aún hoy sigo sin festejar la Navidad”, confesó el actor en una entrevista con XLSemanal

Las mudanzas frecuentes y la separación de sus padres hicieron que Morgan pasara gran parte de su infancia viviendo con su abuela en Charleston, Mississippi. A pesar de estas adversidades, el joven Freeman mostró un talento natural para la actuación desde una edad temprana. A los 9 años, se subió por primera vez a un escenario en su escuela de Memphis, y a los 14 ganó un concurso como el mejor actor joven en Mississippi.

Morgan Freeman fue el ganador del premio Óscar al mejor actor de reparto en 2005 por la película Million Dollar Baby (Foto: IMDB)

El contexto social de la época también tuvo un profundo impacto en Freeman. Durante su infancia y adolescencia, fue testigo de la brutalidad del racismo. “Siempre había una especie de tensión en el ambiente”, dijo Freeman, recordando cómo escuchaba sobre quemas de tiendas, palizas a afroamericanos y los crímenes del Ku Klux Klan.

La lucha por los derechos civiles de los afroamericanos marcó significativamente su vida. En 1955, el mismo año en que se graduó de la escuela secundaria, Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús en Alabama, desencadenando el movimiento por los derechos civiles. Freeman no solo fue un observador, sino que también se involucró activamente. “Después de lo de Rosa Parks, todos empezamos a sentarnos donde queríamos”, afirmó Freeman.

Junto a Morgan Freeman, Jack Nicholson protagonizó la cinta "The Bucket List" en 2007.

Un camino a la gloria

A pesar de los desafíos, Freeman nunca abandonó su pasión por la actuación. Su carrera despegó cuando fue nominado al Óscar y al Globo de Oro por su papel en “Street Smart” (1987). A partir de ahí, su talento lo llevó a protagonizar películas icónicas como “Driving Miss Daisy” (1989), “The Shawshank Redemption” (1994) e “Invictus” (2009). En 2005, ganó el Óscar al mejor actor de reparto por su actuación en “Million Dollar Baby”.

La versatilidad de Freeman como actor le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde el sabio mentor hasta el carismático líder. Sus roles en películas como “Unforgiven” (1992), “Se7en” (1995) y la trilogía de “Batman” dirigida por Christopher Nolan, consolidaron su estatus como una leyenda de Hollywood.

Freeman no solo es conocido por su carrera cinematográfica, sino también por su trabajo como narrador en documentales. Su voz inconfundible ha dado vida a producciones como “Through the Wormhole” y “The Story of God”. Además, su compromiso con causas sociales y su lucha contra el racismo continúan siendo una parte esencial de su legado.

En 2012, Freeman se convirtió en tendencia en las redes sociales gracias a un video de una entrevista con Mike Wallace de CBS, en la que criticó la celebración del “mes de la historia negra”. “Yo no quiero un mes de la historia negra. La historia negra es la historia de América”, declaró. Su mensaje de unidad y su rechazo a las etiquetas raciales resonaron profundamente, especialmente en el contexto de las protestas por la muerte de George Floyd en 2020.

A los 87 años, Morgan Freeman sigue siendo una figura influyente en la cultura popular. Su trayectoria, marcada por la superación de adversidades y un talento inigualable, es un testimonio de su resiliencia. Desde sus humildes comienzos en Memphis hasta su estatus como una de las estrellas más queridas de Hollywood, Freeman ha inspirado a generaciones con su trabajo y su lucha por la igualdad.