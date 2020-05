Hubo un tiempo en el que no existían las películas subtituladas. En los albores del cine sonoro a nadie se le había ocurrido que para resolver la barrera del idioma y llegar a nuevos públicos bastaba con colocar sobre lo fotogramas lo que los actores decían. En esa época, entre 1929 y 1939, Hollywood tampoco sabía de doblajes a otros idiomas y lo que hacía era grabar las películas dos veces. Durante el equipo de producción filmaba una versión en inglés y durante la noche rodaban la misma historia, en las mismas locaciones con actores hispanohablantes. Una de las estrellas de ese cine que demandaba doble elenco fue la actriz mexicana Lupita Tovar, quien llegó a aparecer en la versión hispana de “Drácula”, la misma película que fue protagonizada, en su versión en inglés, por Bela Lugosi. “Trabajábamos por las noches, de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. La versión en inglés se rodaba de día en el mismo set”, contó alguna vez en una entrevista para el programa de noticias Morning Edition, de National Public Radio.

Los costos de un doble elenco y de pagar horas extras a los miembros de la producción se volvieron insostenibles y con el tiempo llegaron las dos opciones que hoy conocemos; películas dobladas o subtituladas. Esa es la cuestión. Un debate que puede dividir a la audiencia y polarizar al público.

El tema hoy cobra más relevancia luego de que Netflix anunciara que las nuevas producción que subiría a su plataforma ya no contarían con la versión doblada al español. “Algunos idiomas de audio están demorados. Nuestra prioridad es la salud de los doblajistas y la seguridad de los estudios de doblaje”, se llega a leer en el mensaje que la plataforma ha publicado. Sucede que muchos estudios de doblaje se encuentran cerrados por el contexto de pandemia que vivimos.

Pero más allá de medidas y restricciones ¿cuáles son las razones para ver una película doblada o subtitulada?

Para el crítico de cine del diario Gestión, Raúl Ortiz Mory las películas deben verse subtituladas. “Hay un valor que se pierde al ver las películas dobladas. La interpretación de los actores, su inflexión vocal es importante. Es parte de la visión del director que cuando se cambia por una pista de audio diferente cambia la percepción de la película”, asegura. No obstante sí entiende que pueden haber doblajes entrañables. “Como la de “El Padrino”, puede que no hayan muchas personas a las que les moleste la voz de Vito Corleone en español”, señala.

Por su parte, el profesor de Historia del Cine de la UPC, César Pita, señala que el doblaje ha cambiado en los últimos años. “Antes había una resistencia a doblar todo lo que decían los actores cuando decían lisuras. Ahora, desde que se consolidaron plataformas como Netlfix y HBO es mucho más fiel al libreto original”, menciona.

Del mismo modo, Ortiz Mory dice que el doblaje inexacto ha hecho que durante mucho tiempo se creyera que las películas peruanas estaban llenas de lisuras en contraposición al lenguaje más recatado de las cintas estadounidenses. “lo que pasaba y pasa todavía es que algunas palabrotas se traducen como “maldición”, “rayos” o “demonios”, en lugar de lo que verdaderamente se dice”.

Para Sebastián Pimentel, crítico de Luces, el subtitulado no impide disfrutar de la experiencia del cine. “Algunos pueden pensar que al leer n se presta atención a todo lo demás que está ocurriendo, pero la verdad es que en las películas los personas no entran en diálogos permanentes e interminables”. Por su parte, Leny Fernández, crítica de de la revista “Godard”, si bien considera que la mejor experiencia del cine es a través de los subtítulos, considera que hay doblajes de antaño que hoy son muy valorados. “Por ejemplo la voz de los personajes de series como “Los años maravillosos” es año que ya se ha quedado en mi memoria”, refiere.

Fernández también señala que el público más pequeño, los niños suelen empezar a ver cine doblado y esa es una manera de acercarlos a las películas porque muchos de ellos no pueden leer con rapidez. Por su parte Pita también indica que para las personas mayores con dificultad visual estar ante una película subtitulada podría hacer que no disfruten de la cinta por el simple hecho de no poder leer bien los diálogos.

Por el momento Netflix no subirá más contenido doblado al español y tal vez sea la oportunidad para que las personas que veían con recelo el hecho de leer subtítulos le den una oportunidad y tal vez descubran una nueva manera de ver sus películas favoritas.

