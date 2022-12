Desde que recibieron la noticia, el equipo de producción de “El corazón de la luna” empezó a idear la estrategia para destacar esta cinta que narra la historia de una anciana sin hogar (Haydeé Cáceres) que recorre las calles ante la indiferencia de la ciudad, pero su vida cambia al encontrarse a un ángel que transforma su existencia.

Por ende, tenían por objetivo que el filme llegue directamente a los miembros de la Academia, quienes se encargan de escoger a los nominados que serán anunciados este 21 de diciembre. La productora general del filme, Macarena Coello, conversó con El Comercio desde Los Ángeles, ciudad a la que llegaron el sábado pasado para empezar con las actividades programadas.

Entre ´ screenings´ y conferencias

El pasado lunes 5 de diciembre se llevó a cabo la primera proyección de la película en Los Ángeles. Este evento fue organizado para alrededor de 50 invitados; y tuvo una ronda de preguntas y respuestas donde participaron la actriz principal Haydeé Cáceres, el director Aldo Salvini, el director de Crea Ulima, Julio Wissar y la productora Macarena Coello.

“Lo principal es invitar a miembros de la Academia. De ahí, obviamente, se invita a la gente que tenga algún tipo de influencia, ya sea publicistas, periodistas, actores, gente del medio y también miembros de la comunidad peruana que están acá”, recalcó Macarena.

Al día siguiente, según relata la productora, entablaron conversación con distintos medios estadounidenses. “Aquí ya no hay entrevistas en presencial, sino que hacen toda una conexión en una cabina donde ponen este fondo de la película. Y nosotros desde una televisión nos conectamos con persona que nos va a entrevistar. Son entrevistas de 15 minutos cada una, van pasando un medio por otro, así es más eficiente”, añadió.

El equipo de "El corazón de la luna" durante la proyección realizada el lunes en Los Ángeles. (Foto: CREA Ulima)

Gracias al apoyo del Centro de Creación Audiovisual de la Universidad de Lima, así como de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), el equipo de “El corazón de la luna” logró hacer este viaje que ha servido de aprendizaje para lo que necesita una película peruana para ser estar entre las alternativas por el Oscar.

“Siento que es la primera vez en la que se ha podido financiar realmente una campaña como debería ser. Para competir con todas las películas realmente se necesita muchísimo dinero. Nosotros hemos tratado de juntar lo más que hemos podido para poder acercarnos un poco más (a la nominación), o por lo menos a abrir camino de lo que ya se había hecho antes. Entonces, es una experiencia increíble, estamos aprendiendo muchísimo y de hecho para la próxima oportunidad, si es que se da, vamos a tener mucho más claro qué tenemos que hacer, porque es un montón de trabajo”, puntualizó Coello.

La productora de “El corazón de la luna” resalta ello porque, en ocasiones anteriores, los proyectos peruanos no han logrado tener este alcance; básicamente por el tema del presupuesto. “Cuando postulamos para hacer la película con el Ministerio de Cultura no teníamos idea de todo lo que iba a pasar después, porque no hemos visto mayor experiencia de peruanos haciendo estas campañas. Resulta que ni bien se publicó la noticia, un montón de gente se nos acercó para decir ´¿cómo van a hacer?´, ´tienes que hacer esto y lo otro´. Nosotros simplemente hemos tratado de hacer todo lo más rápido posible, porque realmente hay países que se enteran antes que nosotros y tienen todo planeado. Al final todo se traduce en dinero”.

Asimismo, recalcó que tuvieron que manejar la campaña ´sobre ruedas´ porque el tiempo es corto y eran muchas actividades por hacer. “Nuestro agente de ventas recién lo hemos tenido en octubre y la votación se hace el 21 de diciembre, entonces realmente no es mucho tiempo. Es importante que parte del equipo de la cinta pueda venir para que la gente de la Academia pueda escucharla de primera mano y no solo ver la película. Esto puede hacer que realmente voten por ella. Todos los comentarios que hemos recibido de la prensa han sido súper positivos. En el ´screening´ (del lunes) felicitaron bastante al equipo y todo pinta bien, no me atrevería decir más”, dijo.

La protagonista de "El corazón de la luna", Haydeé Cáceres, también forma parte del equipo que viajó a Estados Unidos para la promoción de la cinta. (Foto: CREA Ulima)

Viaje en el tiempo

“El corazón de la luna” es la nueva película de ciencia ficción y drama de Aldo Salvini que llegó a cartelera nacional a finales de octubre. Pero lo que no muchos conocen es que el proyecto empezó a trabajarse desde el 2017, hace más de 5 años. El rodaje se dio a mediados del 2018 en distintas locaciones de Lima. Pero, ¿por qué demoró tanto en salir? Lo que sucedió es que el proyecto fue enviado a un concurso del Ministerio de Cultura en 2019 y, de esa manera ganaron un incentivo monetario que fue destinado a terminar los detalles de la película. Entre ellos estaba el culminar con la sonorización de “El corazón de la luna”, la cual se llevó a cabo en Chile.

Antes de incluso proyectarse en Perú, la cinta pasó por distintos festivales internacionales. Su estreno internacional tuvo lugar en el SCI-FI London Film Festival el 26 de octubre del 2021, donde recibió el premio a Mejor Largometraje. Posteriormente se proyectó en el 47° Boston Science Fiction Film Festival, donde recibió los premios a Mejor Película y Mejor Actriz; el “Sydney Science Fiction Film Festival”, donde se reconoció a Haydeé Cáceres como Mejor Actriz; y el “Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias”, donde recibió una Mención Especial del Jurado y el Premio Music Library and SFX.

(De izquierda a derecha) El director de Crea Ulima, Julio Wissar, el director Aldo Salvini y la productora Macarena Coello estuvieron encargados de promocionar "El corazón de la luna" en Los Ángeles. (Foto: CREA Ulima)

Estas experiencias le han valido como una buena base para sus futuros proyectos, así como para los siguientes candidatos peruanos que compitan en premios como los de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además de, nuevamente, resaltar la importancia de una comisión especializada por parte del Estado que preste las facilidades a las producciones nacionales para hacer promoción en el extranjero y tener mayores oportunidades en estos importantes premios.

“Debemos tener un ´film commission´ de todas maneras, si no tenemos estamos en nada. Sé que se está empezando a mover las fichas para que realmente tengamos una. Pero el tema es que hasta que no tengamos esta comisión, así como beneficios tributarios para que las empresas internacionales vengan a trabajar acá, realmente no estamos hablando de nada. Hasta que no se hagan leyes al respecto y se abran los caminos para poder tener un ´film commission´ que pueda recibir estas producciones internacionales y que se pueda dinamizar el mercado de producciones que entra al Perú, solo va a entrar una cada tantos años como la de Tansformers´. La ciudad no estaba capacitada para recibir tanto, pero lo logró. Se necesita tener todo mucho más organizado para que podamos recibir varias a la vez (…) De igual manera, estoy muy agradecida con todas las personas que nos han ayudado de alguna manera para que nosotros estemos aquí representando al Perú”, finalizó la productora Macarena Coello.