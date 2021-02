Este 2021 parece ser un buen año para la cineasta Chloé Zhao. No solo porque su más reciente filme “Nomadland” está siendo el favorito de festivales y en las premiaciones más importantes de la industria cinematográfica, también por su próximo proyecto junto a Marvel en “Eternals”. En ese sentido, se espera que este domingo 28 de febrero pueda llevarse a casa el premio a Mejor película en los Golden Globes. Pero ¿Quién es y cuál ha sido su trayectoria que la ha llevado a trabajar con la marca de superhéroes? Te lo contamos.

“Songs My Brothers Taught Me” fue su primera ópera prima estrenada en el festival de Sundance en el 2015. Seis años después, y en plena crisis sanitaria por la pandemia, Chloé ha marcado un hito tras ser la primera mujer asiática en ser nominada como Mejor Dirección en la próxima edición de los Globos de Oro gracias a su contemporánea adaptación “Nomadland”.

Directora de cine indie

La película por la que todos apuestan para la temporada de premios está basada en el libro de la periodista estadounidense Jessica Bruder, “Nomadland: Surviving America”. La historia gira en torno a una mujer realizada en el ámbito profesional que luego de un bajón económico decide emprender un nuevo estilo de vida viajando por las carreteras de Estados Unidos. La cinta, además de estar nominada a Mejor película, marca la primera nominación de Zhao en la categoría de Mejor director. Por esta cinta también ha sido nominada la actriz Frances McDormand.

Antes de esta cinta, ya había realizado largometrajes con un estilo y mensaje similar, como “The Rider” en el 2017. Este filme independiente fue estrenada en una de las secciones de Cannes, donde logró llevarse a casa un Art Cinema Awards.

Marcando historia en Marvel

Zhao no solo es la primera mujer asiática en ser nominada a Mejor dirección para los Golden Globe. Su paso por Marvel también está marcando un hecho fundamental en la industria de la marca de superhéroes, tras ser la primera mujer fichada para dirigir una película de Marvel.

“Eternals” es la próxima película que marcará la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. En esta misma cinta, se incluirá el primer beso gay del universo y la misma directora ha anunciado que será “más grande” que “Avengers Endgame”. En una entrevista para Collider, la cineasta se declaró seguidora de estas historias, “No solo estoy haciendo la película como directora, la estoy haciendo como fan”, señaló.

Vale resaltar que, el reparto ya ha sido confirmado, por lo que veremos trabajar a Chloé junto a Salma Hayek y Angelina Jolie.

¿De dónde viene ese interés hacia Marvel?

Su experiencia ha sido denominada por tener un estilo independiente en sus largometrajes. Sin embargo, esta nueva aventura cinematográfica conjugará ese estilo Hollywoodense con el estilo indie por el cual se caracteriza Zhao.

La directora nominada a los Golden Globe Awards ha comentado que las películas de héroes le han gustado desde pequeña, sobre todo, cuando no podía acceder a ver una de la misma forma como en el occidente. “Tenía gabinetes y gabinetes de manga. Los devoraba. Ese fue mi primer amor. Quería ser artista de manga, pero no soy buena dibujando. He sido fan de Marvel desde hace una década. Dije que me interesaría una película con ellos y el proyecto correcto me llegó”, dijo en una entrevista para Variety.

Es importante reconocer, que el mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha comentado que “Eternals” se consolidó gracias a ella. “Una de las razones por las que aprobamos la película fue por la visión que traería”, señaló en una entrevista para Collider.

Golden Globes 2021

Puedes ver el evento en los canales TNT y TNT series desde las 8:00 p.m. el domingo 28 de febrero.

