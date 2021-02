Cabe recalcar que el número de nominaciones no se traduce siempre en victorias. Así lo descubrió Netflix dolorosamente el año pasado cuando solo se llevó dos de sus 34 posibles premios: Mejor actriz de reparto en una película (Laura Dern) y Mejor actriz en serie dramática (Olivia Colman). Pero de todos modos revisemos las nominaciones.

CINE

En la industria cinematográfica, “Mank” por David Fincher fue la película más destacada de Netflix, con seis nominaciones, incluyendo las competitivas categorías de Mejor película dramática, Mejor director (Fincher), Mejor actor drama (Gary Oldman) y Mejor guion (Herman J. Mankiewicz).

Le siguió muy de cerca “The Trial of the Chicago 7”, una cinta dirigida por Aaron Sorkin que obtuvo cinco nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo Mejor película dramática. Las dos candidatas de Netflix competirán con “The Father”, “Promising Young Woman” y “Nomadland”.

Netflix también destacó en la categoría de Mejor película cómica o musical con su cinta “The Prom”, en la que también ingresaron “Music”, “Palm Springs” de Hulu, “Hamilton” de Disney+ y “Borat Subsequent Moviefilm” de Amazon Studios.

En total, Netflix logró 22 nominaciones en la categoría cine, seguida por su rival de streaming Amazon Studios con siete. Hulu, otro rival exclusivo al mercado estadounidense, consiguió dos menciones al igual que Disney+, cuya decisión de conseguir los derechos exclusivos para transmitir “Hamilton” les resultó en sus primeras nominaciones a las categorías Mejor película cómica o musical y Mejor actor en comedia y musical (Lin-Manuel Miranda).

Mientras tanto, estudios tradicionales lograron los siguientes números: Focus Features (5), Searchlight Pictures (5), Sony Pictures Classics (5), Walt Disney Studios Motion Pictures (5), Warner Bros. Pictures (4) y Universal Pictures (3).

TELEVISIÓN

Netflix también dominó la televisión con sus programas, consiguiendo 20 nominaciones en variadas categorías. Para el servicio de streaming destacó la serie “The Crown”, cuya cuarta temporada recibió seis nominaciones, incluyendo una a Olivia Colman, quien interpreta a la reina Isabel II y a Emma Corrin, quien esta temporada debutó en el papel de la princesa Diana. Otras series de Netflix que destacaron fueron el spin-off de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (1975) “Rached” y “Ozark”.

Emma Corrin como la princesa Diana en la serie "The Crown". La actriz recibió una nominación a los Globos de Oro por esta actuación. (Foto: Netflix)

HBO consiguió el segundo puesto respecto a nominaciones siete, con la miniserie “The Undoing” consiguiendo cuatro nominaciones en cuatro categorías, incluyendo Mejor miniserie o película hecha para televisión. Otros para destacar fueron los servicios de streaming Hulu con seis nominaciones, Amazon Studios con tres, HBO Max con dos nominaciones gracias a su popular serie “The Flight Attendant”, Apple TV+ con dos y Disney+ con su primera nominación en la categoría de televisión para “The Mandalorian”.

Los canales tradicionales también hicieron presencia, y Pop TV recibió cinco nominaciones, en particular por la serie “Schitt’s Creek”, mientras que el veterano Showtime recibió otras cinco. Mientras tanto otros establecidos canales como AMC, BBC America, FX Networks y NBC solo recibieron una mención.

La ceremonia de los Globos de Oro está programada para el 28 de febrero. Por primera vez desde el 2015, estará conducida por Tina Fey y Amy Poehler, aunque el evento será virtual debido a la pandemia global del coronavirus.

