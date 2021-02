“‘I May Destroy You’ no es solo mi show favorito del 2020. Es mi programa favorito de todos los tiempos”, escribe Copaken. “Toma el complicado problema de una violación - yo también soy una sobreviviente de abuso sexual - y la infunde con corazón, humor, pathos y una historia tan bien construida que tuve que verla dos veces solo para entender cómo Coel lo hizo.”

Copaken continúa: “Ahora, ¿estoy emocionada que ‘Emily in Paris’ fue nominada? Sí, por supuesto. Nunca he estado siquiera cerca de ver una estatua de los Globos de Oro de cerca, menos aún ser nominada para una. Pero esa emoción es ahora desafortunadamente templada por mi furia sobre el hecho de que se olvidaran de Coel. Que ‘I May Destroy You’ no consiguiera una mención en los Globos de Oro no solo es un error, es una representación de lo que está mal con todo”.

El realismo con el que la creadora de “I May Destroy You” interpreta a una sobreviviente de abuso sexual tiene tristemente una base en la realidad. Y es que en 2018 Michaela Coel reveló que fue ella una víctima de este crimen cuando trabajaba en el guion de la sitcom “Chewing Gum” (2015)

“Estaba trabajando toda la noche en las oficinas de la compañía; tenía un episodio que debía estar listo para las 7 a.m. Me tomé un descanso y fui a tomar con un buen amigo que estaba cerca”, recordó Coel durante una conferencia en el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo. “Cuando recuperé la conciencia estaba escribiendo la segunda temporada, muchas horas después. Fui suertuda. Tuve un ‘flashback’. Resulta que había sido atacada por extraños. Las primeras personas que llamé después de la policía, antes que mi familia, fueron los productores”.

Con humor e inteligencia "I May Destroy You" explora el complicado y doloroso proceso de ser víctima de abuso sexual. En la fotografía la protagonista Arabella (Michaela Coel) junto a su amiga Terry (Weruche Opia). (Foto: BBC One/HBO)

Esta experiencia fue la base de “I May Destroy You”, un trabajo que le tomó a Coel dos años y medio para poder cristalizar. “Ha sido muy difícil pero catártico, porque estoy reflexionando sombre un tiempo más oscuro en vez de sentir que me pasa en este momento”, dijo la guionista a BBC Newsbeat.

En la serie Arabella intenta lidiar con el evento traumático que pasó de distintas maneras, incluyendo intentar tomarlo con humor y simular que nada está mal. “Respondemos al trauma y situaciones desencadenantes de diferentes maneras, no siempre es caer en la autocompasión”. Sus amigos Kwame (Paapa Essiedu) y Terry (Weruche Opia) la ayudan no solo a resolver este misterio, sino también apoyarla emocionalmente mientras también procesa los devastadores eventos que experimentó.

El show entonces no solo tiene un valor como entretenimiento, uno muy alto si se basa en el 98% de ‘frescura’ que mantiene en Rotten Tomatoes, sino que también sirve para concientizar a la población sobre el abuso sexual tanto de la perspectiva de la víctima como de quienes la rodean. Esto es aún más importante en la actualidad, donde a pesar de movimientos como #MeToo que enfatizan con el esclarecimiento de estos incidentes, estos todavía ocurren con pasmosa frecuencia en todos los países del mundo.

Kwame (Paapa Essiedu), Arabella (Michaela Coel) y Terry (Weruche Opia) son los protagonistas de "I May Destroy You". (Foto: BBC One/HBO)

Las críticas de la ausencia de “I May Destroy You” tienen otra arista, que es la racial. Y es que en un año donde los Globos de Oro han hecho historia por nominar a tres mujeres a la categoría de Mejor director, a la vez han dado un tremendo paso atrás al no nominar a ninguna de las cintas afroamericanas a la categoría de Mejor película - drama, a pesar de tener fuertes contendientes como “Da 5 Bloods”, “One Night in Miami” y “Ma Rainey’s Black Bottom”.

De igual manera la categoría de Mejor serie - Comedia o musical, donde todos los nominados están protagonizados por elencos casi enteramente caucásicos, con solo la también aclamada “Lovecraft Country” poniendo un poco de color en la categoría de Mejor serie - drama. Estas elecciones muestran una extraña insensibilidad por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood después de un 2020 lleno de protestas por parte de Black Life Matters e intentos por casi todos los galardones de aumentar la diversidad racial de sus contendientes.

Michaela Coel al menos fue reconocida por los Screen Actor Guilds Awards con una nominación a Mejor actriz en una película para televisión o miniserie. La actriz británica competirá contra Cate Blanchett (“Mrs. America”), Nicole Kidman (“The Undoing”), Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”) y Kerry Washington (“Little Fire Everywhere”) por el galardón.

Los 12 episodios de “I May Destroy You” están disponibles actualmente en HBO Go.

