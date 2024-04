Es una de esas películas que agita la discusión y genera polémica. Por razones cinematográficas, claro, pero también sociales y políticas. En un año electoral para Estados Unidos, y de polarización ideológica e inestabilidad democrática en todo el mundo, “Guerra civil” (“Civil War”) llega para especular justamente eso que describe su título: una descarnada guerra civil en un EE.UU. no tan alejado en el futuro: es decir, una distopía ambientada aquí nomás, a la vuelta de la esquina.

Dirigida por el británico Alex Garland –el responsable de películas como “Ex Machina”, “Aniquilación” y “Men”–, la cinta del estudio A24 plantea a la tierra del Tío Sam completamente escindida: el presidente ha sido sitiado, Texas y California han formado una coalición a punto de tomar el poder por la fuerza, y centenares de ciudades están marcadas por el caos y la violencia extremas.

“Guerra civil” está narrada desde el punto de vista de cuatro periodistas: Lee, Joel, Jessie y Sammy, interpretados respectivamente por Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny Stephen McKinley Henderson. La elección de esa perspectiva no es casual, pues permite al director tener una postura sensible y salvaje a la vez, la de un grupo de reporteros en búsqueda del hecho insólito y la imagen de impacto: bombardeos, destrucción, cadáveres regados y más desastres.

Lejos de considerarla una historia bélica, Garland ha descrito su película como antibélica. Para ello tiene algunas referencias claras, como la cinta soviética de 1985 “Come and See” o el documental “Under the Wire” (2018), que el cineasta hizo ver al elenco de “Guerra civil” antes de comenzar el rodaje.

Cailee Spaeny y Kirsten Dunst en una escena de "Guerra civil", película dirigida por Alex Garland. (Diamond Films)

LA FOTÓGRAFA

La joven Cailee Spaeny (Misuri, 1998) es la encargada de interpretar aquí a Jessie, una fotorreportera amateur que se une a un grupo de periodistas más experimentados. Juntos emprenden un viaje a Washington D.C. para, supuestamente, entrevistar al presidente de Estados Unidos, quien los recibirá de manera exclusiva.

Jessie admira a Lee Smith, una fotógrafa de renombre interpretada por Kirsten Dunst. Curiosamente, una relación de alumna-maestra que encuentra un paralelo en el vínculo entre Spaeny y Dunst. “Fue muy fácil para mí hacer estas escenas de admiración con Kirsten –cuenta Spaeny en conversación con El Comercio–. Jessie observa a Lee de una forma similar a la que yo veo la carrera de Kirsten, una trayectoria rara de encontrar en Hollywood, pasando por diferentes géneros, trabajando con diferentes directores”.

Como detalle adicional habría que recordar que ambas han sido protagonistas de películas dirigidas por Sofia Coppola: Spaeny en la reciente “Priscilla” y Dunst en “Vírgenes suicidas” y “María Antonieta”. “Ha sido genial compartir esta película con ella. Desde el primer segundo en el que hablamos hubo un gran entendimiento”, agrega la actriz de 25 años.

Esta es la segunda vez que Spaeny actúa para Garland. En el 2020 lo hizo en la miniserie “Devs”, en donde también trabajaron McKinley Henderson, Nick Offerman y Sonoya Mizuno (todos presentes en “Guerra civil”). “Alex fue el primer director que me dio un personaje con el que salía de mi zona de confort. Es un sueño poder trabajar con alguien a quien admiras, y además sentir que te reúnes con tu familia de nuevo”, afirma.

En la película, además, se insertan fotos fijas y en blanco y negro que capta el personaje de Jessie. “Todas las fotos que ves en la película fueron tomadas por mí –cuenta Spaeny–. Desde que acepté el personaje le pregunté a Alex qué cámara solía usar cuando tenía mi edad, y él me recomendó esa Nikon FM2 que ves en la película. Así que aprendí a fotografiar con cinta, a componer mis encuadres, incluso a revelar mis propias fotos”.

Una de las fotografías tomadas por la actriz Cailee Spaeny durante la filmación de "Guerra civil", que se incluye en la película. (Diamond Films)

EL PERIODISTA

El brasileño Wagner Moura (Bahía, 1976) es quien encarna a Joel, un desenfadado reportero que tiene la misión de conseguir la entrevista con el mandatario estadounidense. También en diálogo con El Comercio, el recordado actor de “Tropa de élite” y “Narcos” contó que ya había conocido a Garland, justamente en la etapa de preproducción de “Devs”.

“Aquella vez almorzamos juntos, él me propuso formar parte de la serie, pero lamentablemente no funcionó para mí. Por eso me puso muy feliz de que me contactara otra vez para participar en ‘Guerra Civil’. Alex es una de las personas más brillantes con las que he trabajado”, afirma el intérprete de 47 años.

Hay una secuencia en particular de “Guerra civil” –una de las más intensas y chocantes de la película– en la que los protagonistas son confrontados por un militar ultranacionalista. Sin necesidad de ofrecer ‘spoilers’, le consultamos a Moura cómo vivió dicha escena, teniendo en cuenta su nacionalidad brasileña, de migrante en EE.UU.

“Esa es una escena que sintetiza la polarización que aborda la película, con sentimientos de xenofobia, racismo y antimigración. Para mí, como brasileño, fue muy difícil encarar eso. Porque es algo en lo que siempre he pensado: ¿cómo reaccionaría yo si alguien en EE.UU. me dijera o hiciera algo como lo que le hacen a mi personaje? La respuesta es que no sé cómo sería mi reacción. Es una situación de enorme ansiedad”, explica Moura.

El cineasta británico Alex Garland (con el brazo en alto) durante el rodaje de su película "Guerra civil". (Diamond Films) / Murray Close

Moura dice estar de acuerdo con calificar a “Guerra civil” como una cinta antibélica, en el sentido de que sus imágenes no romantizan, glorifican ni glamorizan la violencia. “Para mí es una película aterradora –advierte el actor–. Cualquier persona de Perú o de Brasil sabe que la polarización que se vive en el mundo es probablemente la amenaza más grande contra la democracia”.

“Y creo que es especialmente aterradora para la audiencia estadounidense –agrega–. Al estar habituados a ver estas imágenes en el Medio Oriente, en África o en Latinoamérica, puede generarles una suerte de disonancia cognitiva ver que ahora ocurren en Washington D.C. Por eso es tan aterrador para ellos”.