La industria del cine ha sido, sin ninguna duda, una de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19. La razón principal es su propia dinámica de creación. Mientras el escritor puede escribir (e incluso motivarse) desde el encierro y el músico componer apenas con un instrumento, el cineasta usualmente requiere de un equipo. El cine, por regla general, es un arte colectivo. Y en la era del coronavirus, las colectividades parecen más proscritas que nunca.

La creatividad, sin embargo, no tiene límites. Menos aún espaciales. Y es por eso que Netflix, junto a las productoras The Apartment Pictures y Fabula, consideraron conveniente reunir a un grupo de cineastas de diversas partes del mundo para crear una gran película colectiva desde las cuarentenas particulares de cada creador. El proyecto se llama “Hecho en casa” (“Homemade”) y tendrá su estreno global el próximo martes 30 de junio (curiosamente, el día en que –todo lo indica así– terminará el aislamiento obligatorio en el Perú).

El proyecto tiene como objetivo “celebrar la artesanía de la cinematografía y el poder de la creatividad ante una pandemia mundial”, según indica el anuncio de la compañía de streaming. Y de acuerdo a los adelantos que hemos podido ver, así se ha cumplido, pues en los cortometrajes presentados se impone el ingenio a la falta de presupuesto, la imaginación a la imposibilidad de movimiento, el recurso improvisado al planeamiento.

MÚLTIPLES HISTORIAS

¿Qué podremos ver en “Hecho en casa”? Lo que predomina es la diversidad de miradas y de formas de asumir el encierro. Porque no ha habido una manera única de encarar una situación extraordinaria como esta. El adelanto de la película colectiva muestra un solitario paseo en bicicleta en una ciudad desolada; la frustración de una niña que clama “¡sáquenme de aquí!”; el alivio que nos ofrece mirar el paisaje desde la ventana; el vuelo de un dron que nos permite ampliar esa mirada; los rostros pixeleados de una videollamada; un muñeco del papa Francisco y otro de la reina Isabel interactuando mediante ‘stop motion’; risas dentro de casa; distanciamiento en la calle; diversión, aburrimiento, expectativa, miedo.

Todas las escenas marcadas, desde luego, por la precariedad. Cada uno de los pequeños filmes ha sido rodado con el equipo mínimo disponible que los cineastas tenían en casa. Y las historias van desde diarios íntimos hasta cuentos cortos de ficción de múltiples géneros y tonos. Siempre con la reflexión sobre cómo el confinamiento ha afectado las diferentes vidas privadas y comunitarias en todo el mundo.

“Este proyecto es una bonita forma de enviar un fuerte mensaje de unidad y resistencia a través de la comunidad creativa internacional. Quiero agradecer a todos nuestros directores por aceptar este desafío y demostrar que, incluso en un momento tan complicado, todos podemos tratar de avanzar por caminos emocionantes e imbatibles”, señaló en un comunicado Lorenzo Mieli, CEO de la productora The Apartment.

Juan de Dios Larraín, director de Fabula, indicó, por su parte, que la cinta es una invitación para explorar la creatividad bajo las mismas condiciones. “Es bastante democrático. No se trata de recursos, sino del oficio de hacer cine”, sostuvo.

Netflix anunció, además, que en honor de cada cineasta que colaboró en el proyecto hará una donación a organizaciones sin fines de lucro que estén proporcionando ayuda de emergencia a equipos de la industria de la televisión y del cine en general. Una buena manera de menguar el durísimo impacto de la crisis.

El distanciamiento social es uno de los temas abordados en la cinta.

TODOS PARA UNO

El chileno Pablo Larraín, director de “Jackie” y “Neruda”, es uno de los participantes. “Estoy extremadamente orgulloso y emocionado de formar parte de esta maravillosa obra, que todos creamos desde nuestros hogares. Con mucha curiosidad de cuál será la reacción del público”, comentó.

David Mackenzie, director escocés de aclamadas películas como “Young Adam” y “Hell or High Water”, dio detalles de su experiencia trabajando en familia: “He estado largo tiempo interesado en usar el cine para crear retratos íntimos de personas, así que tomé esta oportunidad para hacerlo con mi hija, quien acaba de cumplir 16 años durante la cuarentena. Es imposible hacer un retrato fiel sin una intensa interacción entre el sujeto, quien debe preguntarse qué presentar y exponer de sí mismo, y el retratista. Por ello, por más de siete días, Ferosa y yo nos unimos en una danza turbulenta para capturar las oleadas de emociones mezcladas que nacían en ella”.

La directora estadounidense-iraní Ana Lily Amirpour, reconocida por el ‘western’ de vampiros “A Girl Walks Home Alone at Night”, declaró: “Cuando me pidieron hacer una obra durante la cuarentena en Los Ángeles, no pude imaginarme cómo escribir un guion ficticio cuando esta realidad era tan parecida a un cuento de ciencia ficción. Lo único en lo que podía pensar era subirme a mi bicicleta y observar mi ciudad en este inusual estado durmiente... y grabarla”.

A ellos se suman un grupo bastante variopinto de creadores como Paolo Sorrentino (Italia), Ladj Ly (Francia), Rachel Morrison (Estados Unidos), Rungano Nyoni (Zambia), Natalia Beristáin (México), Sebastian Schipper (Alemania), Naomi Kawase (Japón), Maggie Gyllenhaal (Estados Unidos), Nadine Labaki y Khaled Mouzanar (Líbano), Antonio Campos (Estados Unidos), Johnny Ma (China/Canadá), Kristen Stewart (Estados Unidos), Gurinder Chadha (Reino Unido/India) y Sebastián Lelio (Chile). Una antología fílmica que nos demuestra que el cine, pese a todas las crisis, está más vivo que nunca.

HABLAN LOS CREADORES

“Crear algo para el proyecto colectivo ‘Homemade’ fue un gran reto para quienes, como yo, deseamos narrar una historia. Encontrar la historia, así como los personajes, en mi propia casa, sin nada más disponible, me hizo sentir como cuando era niño y soñaba con hacer este trabajo”. (Paolo Sorrentino. Italia, 1970)

“El arte que nace de la limitación se materializa de una forma sorprendente, y los cortometrajes por naturaleza no necesitan seguir ninguna regla, lo que deja abierta la idea de lo que se puede hacer en una película. Fue un regalo contar con la motivación de crear algo a partir de este extraño vacío”. (Kristen Stewart. Estados Unidos, 1990)

“Representó un gran desafío concebir una obra audiovisual que hable sobre experimentar el aislamiento, la ansiedad, la locura y el absurdo en tiempos del COVID-19. Fue interesante tratar de encontrar el vehículo adecuado y, al final, lo que despertó más mi entusiasmo fue la mezcla de géneros”. (Sebastián Lelio. Chile, 1974)

“Hoy estamos obligados a distanciarnos unos de otros por el miedo a un virus diminuto. Las generaciones que han experimentado la amenaza de una pandemia han sufrido de manera trágica la discriminación o la división. Sin embargo, el arte siempre es una luz de esperanza para nuestras almas”. (Naomi Kawase. Japón, 1969)

