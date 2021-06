Conforme a los criterios de Saber más

Es historia ya contada por sus propios protagonistas: En 1977, George Lucas le invita a Steven Spielberg a salir de vacaciones a Hawaii para disolver la tensión por el inminente estreno de “Star Wars”. Allí, frente a la playa, el director de “Tiburón” le confesaría a Lucas su deseo de dirigir un filme de James Bond, a lo que el colega replicó con una amable negativa. En lugar de ello, le entregó el guion de “Los Cazadores del Arca perdida”, la historia sobre Indiana Jones, animándola a filmarla de regreso a casa.

A pesar de ser una historia distinta, Spielberg tenía metido en la cabeza que algo de Bond debía tener su arqueólogo. Y ciertamente tiene algo de galán y de espía, aunque ciertamente más ingenuo que un asesino con licencia concedida por el servicio secreto británico. En efecto, la saga del Profesor Jones resulta una de las más emocionantes series de aventuras en la historia del cine, en la que nuestros sueños de infancia se ven transportados a la pantalla. Como lo hizo su amigo Lucas con las sagas espaciales, Spielberg nos devolvió la ilusión de ir al cine con la fantasía de las antiguas seriales y el más puro escapismo a ritmo de John Williams, el compositor de la banda sonora.

Indiana Jones y una de sus técnicas de investigación arqueológica más recurrentes: el puñetazo directo a la quijada del enemigo. A 40 años de distancia, la fórmula sigue intacta. (foto: Paramount Pictures)

Han pasado 40 años del estreno de “Raiders of the Lost Ark” y, con 78 años, Harrison Ford se dedica a encarnarlo por quinta vez, aunque el cuerpo proteste y una lesión en el hombro lo saque del set en Londres por unas semanas. El director, James Mangold, ya dijo que seguirá filmando escenas con los otros brillantes miembros del reparto: Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen.

Y mientras que las serpientes, ratas e insectos siguen esperando por el héroe en oscuras cámaras y pasadizos secretos, dos arqueólogos locales, Martín Mackey y Julio Rucabado, amantes ambos también de la saga, analizan al colega envejecido. Para ellos, la forma en que el personaje desarrollaba la arqueología, ya resultaba anticuada para su tiempo.

"Indiana Jones y el reino de la Calavera de Cristal" (2008), hasta ahgora, la última entrega de la saga. No le fue bien en críticas. (Foto: Paramount Pictures)

Lo que un arqueólogo no debe hacer

“Indiana Jones es una figura arquetípica y romantizada del aventurero que salta de un lugar a otro buscando tesoros. Pero ya para 1936, sería ya era una especie en extinción. Ese tipo de investigador preponderó en la segunda mitad del siglo XIX”, señala Rucabado, curador de arte precolombino, ligado al Museo de Arte de Lima. “Los grandes descubrimientos como los de Hiram Bingham están al borde de este tiempo, entre el modelo de arqueólogo aventurero y solitario y el modelo de los cuarenta, que se basa en un trabajo de equipo, entendiendo las dinámicas de la región”, añade.

Para su colega Mackey, arqueólogo y profesor de Historia de la Universidad de Lima, hoy los procedimientos tanto del profesor Jones como los de la universidad donde trabaja, los llevarían rápidamente a prisión por extracción no autorizada de piezas arqueológicas. “Indiana Jones llega a un sitio sin registrar nunca nada, no toma una foto, no hace un dibujo, no escribe nada en un diario. Solo toma el objeto y se va. Hoy, sería catalogado como un huaquero”, afirma.

"Indiana Jones y la última cruzada (1990) reunió a Harrison Ford con Sean Connery. Para los arqueólogos entrevistados, el papel de Connery es el que más se acerca a la naturaleza real de la profesión. (FOTO: Paramount Pictures)

“La idea del arqueólogo es reconstruir la historia. Yo siempre me pregunto cómo Indiana Jones puede reconstruir la historia si escapa con el objeto hallado en un templo o una tumba, para colocarlo luego en un museo, sin saber de dónde es o a que época pertenece. Ve solo los objetos por su valor estético o monetario”, señala.

Es por ello que, si le preguntan, Mackey no duda en decir que es “Indiana Jones y la última cruzada”, tercera entrega de la saga, su favorita. “En esa película hay algo que pocos notan pero todos los arqueólogos advierten: El personaje de Sean Connery, padre de Indiana Jones, aparece desde la primera escena transcribiendo textos, y en todo el filme vemos su cuaderno de notas. Este personaje el sí muestra el perfil del arqueólogo científico, más cercano a la realidad”, afirma.

Este dato resulta clave para Rucabado: “Desde que se inicia la arqueología en el Perú con el alemán Max Uhle, se entendió la arqueología como una ciencia basada en el registro. Fotos, dibujos, diarios de campo. Y en eso el padre de Indiana Jones resulta clave. En él vemos un arqueólogo de tradición”, afirma.

En efecto, incluso al final de la película, el personaje interpretado por Connery le revela a su hijo que lo importante no es el objeto en sí mismo, sino todo lo que éste significaba, la información que aporta. Para él, se trataba de buscar la “iluminación” personal.

Las coincidencias

Sin embargo, ambos expertos coinciden en que Indiana Jones también recoge elementos que definen la vocación del arqueólogo actual, como es la necesidad de una buena condición física tanto para trabajos de prospección o excavación arqueológica. ”Hay que tener buenos pulmones y piernas para acostumbrarte a trabajo de campo”, señala Mackey.

Viboras, insectos, y otras alimañas ponzoñosas, parte de la fórmula del éxito en las aventuras del arqueólogo Indiana Jones. (Foto: Lucasfilms)

Para Rucabado, también lo que persiste en los arqueólogos es la curiosidad, el deseo por aprender, conocer y encontrar. “Es allí el porqué del arquetipo de Indiana Jones cala en el público”, afirma.

Por cierto, la idea de ver a un Indiana Jones envejecido resulta también un homenaje para los maestros arqueólogos que, alcanzada la edad del héroe, siguen enfrentando el trabajo de campo. “La arqueología va más allá del trabajo de campo, o abrir tumbas. Puedes encontrar una gran cantidad de datos relevantes sin levantar un milímetro de tierra”, añade Rucabado.

“Cuando haces trabajo físico en una prospección o una excavación, sientes la pegada. Ya no tienes veinte o treinta años”, afirma Mackey, quien reconoce la capacidad de sus maestros que han llegado al momento de mayor producción, volcando en la escritura el conocimiento adquirido previamente. “Es el momento en que se escribe más, reevalúas y potencias lo que antes habías analizado en el campo”, explica.

REVISAMOS LA SAGA

“Raiders of the Lost Ark " (1981)

La primera aventura transcurre en 1936, con un inicio en medio de la selva peruana. Su secuencia introductoria es una clase de cine, pródiga en momentos icónicos: el robo del ídolo, la piedra rodante, la tribu asesina: Steven Spielberg ofrece aventura en estado puro.

“Indiana Jones and the Temple of Doom” (1984)

Ubicada un año antes que “Los cazadores del arca perdida”, esta aventura ocurrida en el norte de la india resulta la más ingenua e infantil de todas las entregas, aunque ver al sumo sacerdote arrancar el corazón de su víctima resulta algo chocante.

“Indiana Jones and the Last Crusade” (1989)

Para la crítica, se trata de la mejor entrega de la saga. En 1938, el inquieto profesor Jones deberá rescatar a su padre (Sean Connery), también arqueólogo, rehén de los nazis. Su búsqueda del Santo Grial es la oportunidad para que ambos salden cuentas pendientes.

“Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008)

Ubicada en 1958, para muchos es el gran traspié de la saga. Si en todas las películas se abordan objetos místicos vinculados a la historia humana, aquí, la irrupción del elemento extraterrestre desvirtúa las bases del héroe.

