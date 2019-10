El director de “Guardianes de la Galaxia” James Gunn volvió a defender las películas de Marvel de las críticas de un luminario del cine, en esta ocasión el realizador Francis Ford Coppola.

"No todos van a poder apreciarlas, incluso algunos genios. Pero eso está bien", opinó Gunn.

“Algunos de nuestros tatarabuelos pensaron lo mismo de las películas western, y pensaban que los filmes de John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone eran lo mismo”, escribió Gunn en un extenso mensaje de Instagram.

"Recuerdo a un tío abuelo al cual le estaba hablando sobre 'Star Wars'. Él respondió diciendo 'vi eso cuando era llamado 2001 (referencia a '2001: odisea en el espacio') y, por dios, era aburrida'. Los superhéroes son simplemente las películas de gangsters/cowboys/espaciales de hoy", añadió el director de "The Suicide Squad".

Como se recordará, el veterano director de "El padrino" y "Apocalipsis ahora" ahora llamó "despreciables" a las películas sobre superhéroes que ahora inundan los cinemas.

“Cuando (Martin) Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine tiene razón porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo: de iluminación, de conocimiento, de inspiración”, opinó el respetado director tras recibir el Premio Lumière el pasado fin de semana. “No sé de nadie que saque algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no eran cine. No dijo que eran despreciables, que es simplemente lo que digo que son”