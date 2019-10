En plena campaña promocional para “The Irishman”, el cineasta Martin Scorsese volvió a referirse a las películas del Universo Cinematográfico de Marvel; las cuales ya había calificado en declaraciones a una revista. “No son cine”, dijo en su momento.

Como cita el portal de noticias The Hollywood Reporter, Scorsese se pronunció el domingo durante la conferencia de prensa de “The Irishman” en el Festival de Cine de Londres. Lo acompañaron en la mesa los actores Robert De Niro y Al Pacino.

“No son cine, son algo más”, insistió. “No deberíamos ser invadidos por eso. Necesitamos que los cines enfrenten esto y muestren películas que sean filmes narrativos”, añadió.

Como se recuerda, hace una semana Scorsese declaró a la revista Empire que el trabajo de Marvel Studios “no es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”:

“Los cines se han convertido en parques de diversiones. Todo eso está bien, pero no invadan todo en ese sentido. Eso es bueno para aquellos que disfrutan ese tipo de película y, por cierto, sabiendo lo que pasa en ellas ahora, admiro lo que hacen. No es lo mío, simplemente no lo es. Es crear otra clase de audiencia que piensa que el cine es eso".

Tras esas palabras, actores y directores del llamado Universo Cinematográfico de Marvel se pronunciaron al respecto. “Martin Scorsese es uno de mis cinco cineastas vivos favoritos. Estaba indignado cuando la gente manifestó contra 'La última tentación de Cristo sin haber visto la película. Me entristece que ahora esté juzgando mis películas de la misma manera”, dijo James Gunn (director, “Guardians of the Galaxy”).

Por su parte Robert Downey Jr., quien interpretó a Iron Man en la saga, destacó que “aprecia" la opinión del director pues, "como en todo, se necesitan diferentes perspectivas”.