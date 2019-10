En una de sus contadas apariciones en medios tras su participación en la saga de los “Avengers”, Robert Downey Jr. fue consultado sobre lo dicho por el ganador del Oscar Martin Scorsese; según el cual los lanzamientos de Marvel Studios “no son cine”.

►El “experimento” de Scorsese que solo respaldó Netflix

►“The Irishman”: ¿Qué opinaron los críticos tras ver nueva película de Martin Scorsese?

Reporter Downey Jr., en el programa radial de Howard Stern, dijo que “aprecia" la opinión del director pues, "como en todo, se necesitan diferentes perspectivas”. En general, el actor trató de no ser tajante con sus palabras.

Tras esta respuesta, Robert Downey Jr. descartó que Scorsese haya hablado por presuntos “celos”; como sugirió el entrevistador. Eso sí, resaltó que un fenómeno en las taquillas como fue el caso del Universo Cinematográfico de Marvel deja sentir su presencia.

En otro momento de la conversación Robert Downey Jr. dio a entender que prefirió no insistir en que su trabajo como Iron Man sea nominado al Oscar; pero no ahondó más al respecto.

LA POLÉMICA

En entrevista con Empire, Scorsese criticó a las películas de superhéroes de Marvel Studios. “No las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más parecido que se me ocurre, tan bien hecho como eso, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. (...) No es cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”, dijo.

Las palabras del cineasta motivaron reacciones de la industria, como es el caso de su colega James Gunn, quien dirigió las dos cintas de “Guardianes de la galaxia”: “Martin Scorsese es uno de mis cinco cineastas vivos favoritos. Yo estaba molesto cuando las personas criticaban ‘La Última Tentación de Cristo’ sin ver la película. Estoy triste que ahora juzga las mías de la misma manera”. Aún así, dijo que siempre apreciará el trabajo del director.

Las palabras de Scorsese se dieron en marco de la promoción de “The Irishman”, próxima película del cineasta a estrenarse por la plataforma de streaming Netflix el 27 de noviembre, esto luego de un breve paso por cines.