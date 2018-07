"Locos de amor", el musical peruano que se convirtió un éxito de taquilla tras su estreno en 2016, también se podrá ver en cines mexicanos.

El actor Marco Zunino, uno de los protagonistas de la película, confirmó – a través de su cuenta de Instagram - el debut de la historia en el cotizado mercado.

El elenco de la taquillera película nacional está integrado por Érika Villalobos, Carlos Alcántara, Vanessa Saba, Wendy Ramos, Johanna San Miguel, Paul Vega, Bruno Ascenzo. Aunque también destaca la participación de Julián Gil, muy popular en México.

Hay que recordar que "Locos de amor 2" superó el medio millón de espectadores y es una de las producciones nacionales más vistas del presente año junto a "No me digas solterona". Además, el productor Miguel Valladares, no descartó realizar una tercera entrega del musical.

Así como en México, se espera que "Locos de amor 2" estrene en otras salas internacionales como Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia.