Aun no termina de recibir todos los elogios posibles por su película “Killers of the Flower Moon”, aplaudida en el Festival de Cannes 2023, pero el director Martin Scorsese ya viene trabajando en lo que sería su próximo proyecto cinematográfico. Esta nueva apuesta estaría centrada en Jesús.

En una reciente conferencia de prensa desde el Vaticano, Roma, el cineasta explicó que la idea de realizar una película de Jesús nació luego de una reunión que tuvo con el Papa Francisco el último fin de semana.

“He respondido al gusto del Papa por los artistas de la única forma que sé: imaginando y escribiendo un guion para una película sobre Jesús. Y estoy pronto a empezarlo”, reveló Martin Scorsese.

La reunión entre el director de cine y el Papa Francisco fue organizada por Antonio Spadaro, editor del periódico religioso jesuita La Civiltà Cattolica y por la Universidad de Georgetown. A la cita también asistió la esposa del cineasta Helen Morris.

Durante su conversación con el sumo pontífice, el director Martin Scorsese habló de su cercana relación con la religión católica. Además, dijo que se sintió conmovido frente al llamado del Papa “para que veamos a Jesús”.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que Martin Scorsese esta a cargo de una película de corte religioso. En 1998, el cineasta dirigió “La última tentación de Cristo”, protagonizada por William Dafoe.

