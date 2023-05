“Killers of the Flower Moon” es el título de la nueva película de Martin Scorsese que promete ser una de los grandes estrenos de este 2023. El legendario director se reunió con los actores Leonardo DiCaprio y Robert de Niro en este proyecto que se presentará en la próxima edición del Festival de Cannes.

Con los nombres mencionados, no cabe duda que “Killers of the Flower Moon” estará presente en la temporada de los Oscar 2024, o eso es lo que se cree. Lo que ya se sabe con exactitud es la sinopsis, la fecha de estreno, quienes integrarán el reparto, entre otros datos que te contamos a continuación.

¿De qué trata “Killers of the Flower Moon”?

“Killers of the Flower Moon” está basada en hechos reales, recopilados del libro “Los asesiones de la luna de las flores: Los crímenes en la Nación Osage y el nacimiento del FBI”. Esta obra escrita por David Grann, publicado en 2017, sirvió de inspiración para que el director Martín Scorsese se ponga manos a la obra.

La película cuenta la historia de un complot que acabó con la vida de casi sesenta miembros de la tribu Osage en Estados Unidos. La historia se basa en hechos sucedidos entre los años 1921 y 1925, luego de la Primera Guerra Mundial. Una de las épocas más devastadoras de la historia que dio origen al Federal Bureau of Investigation (FBI). La historia tiene todos los aspectos necesarios para encajar a la perfección en la filmografía de Scorsese.

En el siglo XIX, la tribu india Osage de Oklahoma fue beneficiada de una buena cantidad de depósitos de petróleo en sus tierras. La comunidad amasó una fortuna de decenas de millones de dólares, que la convirtieron en una de las más ricas del mundo. El gobierno federal vio este poder de manera amenazante y nombró tutore caucásicos para controlar la gestión financiera de la comunidad, provocando la envidia entre vecinos.

En 1921 la violencia invadió la tribu cuando una mujer rica de Osage fue asesinada misteriosamente, abriendo paso a la primera de muchas muertes que sucederían en los próximos cuatro años. El agente Tom While, del FBI, lideró la investigación con el objetivo de encontrar a los culpables.

¿Qué actores integrarán el reparto de “Killers of the Flower Moon”?

La película estará protagonizada por Robert de Niro como el empresario local William Hale y Leonardo DiCaprio como su sobrino Ernest Burkhart. Curiosamente, ni De Niro ni Brukhart son los buenos de esta historia, sino más bien lo contrario. Jesse Plemons intentará destapar las miserias de la historia en el papel del agente Tom White del FBI. Plemons ya trabajó con Scorsese en “El irlandés” con un papel muy pequeño.

El reparto principal se completa con Lily Gladstone en el papel de Mollie Burkhart, una mujer de la Nación Osage (la comunidad nativoamericana en el centro de la historia), John Lithgow como el fiscal Leaward y Brendan Fraser como W.S. Hamilton.

¿Cuándo se estrenará “Killers of the Flower Moon”?

La película será presentada en la 76ª edición del Festival de Cannes de este mes de mayo de 2023, pero la fecha de estreno en cines será el 20 de octubre del presente año. En Estados Unidos, la película contemplará un estreno limitado a partir del 6 de octubre.

Algunos rumores señalan que la película sería la más larga de la filmografía de Scorsese con un total de 4 horas. Sin embargo, esta información fue descartada y sólo durará 3 horas y 20 minutos, según informa Fotogramas.