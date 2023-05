La serie de “Loki” regresará este año al servicio de streaming de Disney+ con más travesuras cósmicas, así lo dio a conocer el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, durante el reciente Upfront de Disney.

El directivo anunció la fecha de estreno de la temporada 2 de la serie y se mostró feliz por lo importante que podría ser esta segunda entrega del Dios de las Mentiras, emocionando a los aficionados del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿De qué tratará la segunda temporada de ‘Loki’?

A pesar de su promoción, no hay muchos detalles sobre los nuevos capítulos de la serie. Lo más probable es que describa las consecuencias del colapso de la Agencia de Variación Temporal. Como se recuerda, las distintas líneas temporales se han superpuesto unas a otras y el multiverso ha sido sacudido por un terremoto, el mismo del cual se habría hablado tanto en “Spider-Man: No Way Home” como en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Sin embargo, lo sucedido al final de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” es lo que la segunda entrega de Loki debe responder con mayor especificación. La película que inauguró la Fase 5 terminaba con una escena poscréditos que dirigía su atención a la segunda temporada de “Loki”, con los personajes de Tom Hiddleston y Owen Wilson asistiendo a una misteriosa conferencia dirigida por un tipo con los rasgos de Jonathan Majors.

¿Qué actores estarán presentes en la segunda entrega de ‘Loki’?

Tom Hiddleston continuará siendo el protagonista y Owen Wilson volverá a ser el agente de la AVT, Mobius. La buena química de ambos fue lo mejor de los primeros compases de “Loki”, por ello su continuidad justificada. En cualquier caso, Quantumanía nos los mostraba trabajando juntos de nuevo, con lo que resolvía hasta cierto punto el cliffhanger de la primera temporada.

Un nuevo actor que participará en la serie será Ke Huy Quan, ganador del Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por la película “Everything Everywhere All at Once”. Por el momento no hay más detalles de su papel.

¿Cuándo se estrenará la serie?

Para el presidente, los nuevos capítulos de “Loki” son muy importantes para Marvel Studios, ya que es la “primera segunda temporada de Marvel”. Además, la serie es la única en nutrir la continuidad de la franquicia, por lo que ha sido renovada por una segunda temporada. Como se sabe, las demás series de Marvel han integrado una historia unitaria, como de miniserie.

Hasta el momento no se ha revelado cuántos capítulos ofrecerá esta nueva entrega y tampoco hay tráiler oficial de la serie, pero ya se definió su fecha de estreno. La segunda temporada de “Loki” llegará a Disney Plus el viernes 6 de octubre, relevando a “Secret Invasion”, cuyo último capítulo será emitido el 26 de julio, según informa Cinemanía.

Actualmente, nos encontramos inmersos en la Fase 5 de la llamada “Saga del Multiverso”, dejando atrás a “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Guardians of the Galaxy Vol. 3″. En corto tiempo, las series de Marvel inundarán el streaming.

Si bien el ritmo de producción de la empresa de superhéroes ha bajado, este 2023 queda pendiente una película más de Marvel: “The Marvels”, que se estrenará el 10 de noviembre. Por otro lado, tenemos la serie “Secret Invasion”, protagonizada por Samiel L. Jackson y Ben Mendelsohn, que se estrenará en Disney Plus el 21 de junio. Asimismo, además de ‘Loki’, llegaría “Echo”, que se estrenará el 29 de noviembre.