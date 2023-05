Aunque los expertos en nutrición aseguran que no existe un camino ideal para conseguir la pérdida de peso, lo que no cabe duda es que la alimentación debe ser saludable. Se debe seguir una dieta sana y equilibrada, complementada con el ejercicio en la práctica de algún deporte para lograr un déficit calórico. Todo esto con el objetivo de quemar más calorías de las que se ingieren, para que la grasa no se almacene en partes del cuerpo que uno no desea.

Ante ello, la tiktoker Andrea Colás se ha vuelto viral en las redes sociales por la inusual forma de aconsejar a bajar de peso. En los últimos días la joven ha publicado diversos videos en su cuenta de TikTok, en los que comparte su particular forma de adelgazamiento. Lo que llama más la atención es que en los ‘clip’ no figuran alimentos saludables, ni bajos en calorías, sino absolutamente todo lo contrario.

Andrea informa a sus seguidores, que cada vez aumentan, que a diario ella come galletas, bocaditos con huevo frito, bebidas de soda, arroces a grandes proporciones, lasañas y si tiene hambre alguna fruta.

Muchos usuarios se han mostrado incrédulos por el contenido que ella muestra y los hábitos que supuestamente practica a diario. El principal motivo, es que cómo un plan alimenticio calificado con desordenado y no nutritivo puede dar resultados. “Estoy siguiendo tu dieta, estoy en el día 8 y ya he engordado 6 kilos. ¿Es normal?”, se pregunta uno de los usuarios. “No sé si reír o llorar”, comentó otro.

Colás ha expresado que su alimentación si le ha funcionado a ella hasta el momento, demostrándolo con resultados en los que ha perdido 4 kilos. ¿Puede ser posible? Para ella, le ha sido posible debido a que ha reducido las calorías. Si antes comía peor que ahora, probablemente eso pueda significar su pérdida de peso, lo que podría consignar un cambio.

MIRA AQUÍ: Conoce las razones por las que tomamos más café en invierno y qué beneficios tiene

Sin embargo, hay que recalcar que no será posible que ella pueda adelgazar más. La clave es ir reduciendo calorías poco a poco. Es así como se llegará el momento en que deberá comenzar a ingerir comida saludable como verduras, frutas, alimentos integrales y proteínas para continuar su cambio físico, según informa La Vanguardia.

¿Qué hábitos saludables nos ayudan a perder peso?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de obesidad y el sobrepeso son cada vez mayores cada año, sobre todo las de obesidad, que se presenta en muchos países a nivel mundial y en Europa se ha triplicado desde 1980.

Por ello, te compartimos algunos aspectos saludables que la OMS recomienda seguir si desea bajar de peso o reducir medidas de manera saludable.

Dieta sana y balanceada

El primer paso que los nutricionistas aconsejan es iniciar una dieta sana y balanceada. Hay que consumir alimentos como frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables.

Prepara tu propia comida

Una de las claves para bajar de peso es preparar tu propia comida para ir a trabajar. Con eso tendrás la total seguridad de saber qué, cómo y cuánto comes. Si por algún motivo esto no es posible, a la hora de comprar elige comer platos a base de pescado o carnes la plancha, y bebe infusiones. Evita las salsas, postres, bebidas gaseosas.

Orden alimenticio

Uno de los mayores errores es no comer a tus horas o peor aún no comer. Esto último no es sinónimo de dieta y esto generará que tengas más hambre y te veas obligado a comer en exceso alimentos no saludables. Lo ideal es comer de tres a seis comidas al día para mantener activo tu metabolismo.

Beber agua

Tomar agua es muy importante para perder peso. El agua elimina toxinas del cuerpo y mantiene una digestión adecuada. Además, el agua te ayudará a sentirte lleno, lo que evitará que comas en exceso. Según la OMS, cada persona debe consumir entre 1.5 a 2 litros de manera diaria.

Actividad física

Realizar algún deporte o ejercicio físico ayudará a quemar calorías, aumentar el metabolismo y mejorar la salud cardiovascular. Inicia caminando, haciendo yoga y aumenta la intensidad de manera gradual. Lo ideal es que semanalmente la persona realice actividad física entre 150 a 300 minutos.