‘La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Paul Michael, Renato Rossini, Samahara Lobatón, Gabriela Herrera, Pamela López y Diego Chávarri, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. Sin embargo, a pocas semanas de que termine la temporada, los participantes vienen llevando a cabo distintas estrategias para salvarse de la temible eliminación y seguir avanzando hacia su objetivo. Frente a ello, el popular Toñizonte reveló uno de los motivos por los que los participantes no quieren abandonar la competencia, dejando entrever que la principal razón sería la buena remuneración que reciben, lo que ha sorprendido a más de uno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL EXORBITANTE SUELDO QUE RECIBEN LOS PARTICIPANTES DE ‘LA GRANJA VIP’, SEGÚN TOÑIZONTE?

A solo tres semanas de la gran final de ‘La granja VIP’, los famosos vienen realizando diversas estrategias para evitar ser eliminados y así lograr llevarse el premio de S/ 100.000. No obstante, en el pódcast ‘Eso háblalo’, Toño Rodríguez se refirió a las polémicas y enfrentamientos que ocurren diariamente en el programa de convivencia, revelando algunos detalles sobre lo que estaría sucediendo detrás de cámaras y que el público ignora. De esta manera, el popular drag queen no se quedó callado y contó una información que habría recibido de una persona cercana a producción. “¿Ustedes saben cuánto ganan por semana o por mes?”, dijo.

@showpeoficial_ La Granja Vip: Integrantes de reality ganarían S/ 20,000 mil soles semanales. @tonizonte22 flamante conductor de Show.pe sorprende al revelar exorbitante sueldo de los 'granjeros'. #lagranjavip #reality #ethel #panamericanatv #envivo #momentos #ultimo #FarándulaPeruana #esnoticia #podcast #Espectaculos #noticias #Tendencia #peru ♬ sonido original - Showpe

Ante la pregunta, la panelista Rossmary Vargas sostuvo que hasta el momento no han logrado dar con la información correcta, debido a que, según ella, ese dato es confidencial. “No, hemos tratado de averiguar. Y no nos están soltando eso. Eso sí está bajo llaves ahorita”, respondió la comunicadora. Asimismo, fiel a su estilo, Toñizonte reveló el supuesto monto que ganarían los famosos cada semana en ‘La granja’ y la razón por la que intentan permanecer aún en la competencia, generando sorpresa entre los presentes. “Me ha contado alguien de ahí que es muy cercana a los jueces. Bordean los S/ 20 000”, expresó Rodríguez.

¿POR QUÉ SHIRLEY ARICA Y SAMAHARA LOBATÓN CUESTIONARON EL COMPORTAMIENTO DE PAMELA LÓPEZ?

A solo tres semanas para la gran final en ‘La granja VIP’, los participantes realizan sus mejores estrategias para llevarse el ansiado premio. Es así que, el pasado 20 de mayo, durante la gala de nominaciones, se vivió un tenso momento que llamó la tensión de más de uno. Durante su participación, Shirley Arica decidió votar por Pamela López para que pase a sentencia, argumentando que le habría deseado la muerte a Pati Lorena, comentario que calificó como inoportuno.

“Siento que eres una persona que va de cero a 100 en cuestión de segundos. Esta semana he estado más presente en las actitudes de mis compañeros. Casi siempre no me importa lo que hace el resto, es la verdad, pero he estado más observadora y te he visto con unos comportamientos y unos comentarios bastante desafortunados, como deseándole la muerte a otra persona. Creo que uno puede a veces salirse de los cabales, pero siempre hay que mantener la cordura”, dijo la modelo.

Por su parte, la pareja de Paul Michael no se quedó callada y reconoció su error; sin embargo, dejó entrever que no permitirá que la califiquen como mentirosa en referencia a conflictos con otras de sus compañeras del reality. “Sí, es correcto lo que dices. Evidentemente, hay personas que se salen de la cordura. No considero que eso sea algo grave, sin embargo, lo asumo. Puedo hacer mea culpa por jurar por la vida de personas que yo considere, pero no por la vida del resto. Sin embargo, cuando me toque sacar las garras para defender mi verdad o la única verdad, a veces piso el acelerador”, expresó.

Asimismo, la polémica no quedó ahí y en el turno de Samahra Lobatón optó también por nominar a la norteña. “Creo que tú y yo no tenemos una mala relación ni nos llevamos mal. No siento ningún tipo de cosas mal entre nosotras, pese a todo lo que ha pasado anteriormente. Pero creo que desearle la muerte a alguien es algo muy fuerte. Tdos podemos tener nuestro sube y baja y yo no soy quién para decírtelo porque soy la menos indicada, pero tú te prendes también, Pamela. Y desear la muerte, para mí, es algo muy fuerte”, dijo.