Por Redacción EC

La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Paul Michael, Renato Rossini, Samahara Lobatón, Gabriela Herrera, Pamela López y Diego Chávarri, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. Sin embargo, a pocas semanas de que termine la temporada, los participantes vienen llevando a cabo distintas estrategias para salvarse de la temible eliminación y seguir avanzando hacia su objetivo. Frente a ello, el popular Toñizonte reveló uno de los motivos por los que los participantes no quieren abandonar la competencia, dejando entrever que la principal razón sería la buena remuneración que reciben, lo que ha sorprendido a más de uno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.