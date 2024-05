La polémica entre Ernesto Pimentel y Alex Brocca continúa sumando más episodios en la farándula nacional. Recientemente, un personaje que se ha sumado al tema es Antonio Rodríguez, popularmente conocido como ‘Toñizonte’, quien durante una entrevista para un podcast dio detalles sobre un tema que se ha especulado en los últimos días.

Según comentarios de diversos usuarios de las redes sociales, el intérprete de la ‘Chola Chabuca’ le habría prohibido a personas de su entorno no hablar de él o Alex Brocca ante los medios de comunicación. Ante esta acusación hacia el presentador de TV, el bailarín y exreportero compartió su versión.+

¿QUÉ DIJO ‘TOÑIZONTE’ CUANDO LE PREGUNTARON SI ERNESTO PIMENTEL LE PROHIBIÓ HABLAR SOBRE ALEX BROCCA?

En una entrevista para el programa digital “Tú Quieres Show” del youtuber ChiquiWilo, ‘Toñizonte’ fue consultado por si Ernesto Pimentel le prohibió hablar sobre él o Alex Brocca, por lo cual respondió contundentemente que, según su conocimiento y los amigos en común que tienen, el intérprete de la ‘Chola Chabuca’ no ha intentado influir en nadie para que hable bien o mal de él frente a la prensa. Asimismo, en caso de que lo hiciera, el bailarín indicó que si él quiere hablar, lo hace, resaltando que no sigue órdenes de Pimentel ni de ninguna otra persona.

“Ernesto no ha llamado a nadie. (...) Él nunca se ha molestado en decir: ‘Oye, si llama la prensa, no le hables’”, comentó ‘Toñizonte’. “Es decisión propia. Cada uno sabe si habla o no habla. ¿A quién Ernesto va a decirle ‘no hables’? ¿A quién le va a prohibir, a mí? Yo puedo hablar lo que me dé la gana”, agregó.

Además, ‘Toñizonte’ enfatizó que ya ha emitido suficientes comentarios al respecto y comparó la cantidad de información proporcionada en los medios con lo que está comunicando en ese momento, indicando que está siendo más expansivo en la actualidad. “Yo puedo hablar lo que quiero y no quiero hablar. ¡Ya hablé lo suficiente! Si comparas con lo que hablé en la prensa y lo que estoy hablando ahorita, estoy hablando más”, sentenció.

¿QUÉ PERSONAJE ERA ‘TOÑIZONTE’ EN EL LIBRO DE ALEX BROCCA Y POR QUÉ LE MOLESTÓ?

El bailarín confirmó públicamente en el podcast de ChiquiWilo que aparece en el libro “Canto de dolor: no repitan la canción” de Alex Brocca, bajo el personaje denominado como Tony Rodríguez. “Sí lo soy, en ese libro”, sostuvo el drag queen. El hecho de que su figura haya sido incluida en el texto causó molestia en el bailarín, puesto que nunca se le informó previamente.

‘Toñizonte’ recordó que fueron terceras personas quienes le comunicaron de manera despectiva que había sido mencionado en la obra de Alex Brocca. En esta línea, comentó sobre cómo la gente solía ser con él en el pasado, recordándole acciones desconocidas y las cuales le generaban confusión. “Antes la gente era cruel, me decían tú también has hecho eso y esto, y yo no sabía de qué hablaban”, recordó.

Por último, el artista resaltó que el libro es una verdad según la percepción de Alex Brocca, mientras que en la película “Chabuca” se plasma la visión de Ernesto, reflejando así las diferentes experiencias de vida de cada uno, según informa Infobae Perú.