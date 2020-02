No hace falta ser un crítico de cine para buscar atinarle a los ganadores del Oscar. La ceremonia más famosa del séptimo arte también da origen a numerosos concursos o pollas, y aquí intentaremos responder una pregunta: ¿es sencillo predecir los resultados del Oscar?

En principio, los votantes de la Academia eligen a los ganadores de acuerdo a su rubro (directores eligen Mejor Director, por ejemplo), y la victoria se decide por mayoría simple. La única excepción es el premio a Mejor Película, cuyo sistema de votación puede ser un dolor de cabeza para los aficionados a las apuestas. Entonces, exploremos las otras categorías. ¿Son predecibles o no?

“La sorpresa es un factor que existe siempre, pero existen algunos ganadores predecibles si es que observamos la campaña que haya tenido la película o la aceptación del público. Además que, en los últimos años, el factor Netflix también ha entrado en juego”, apuntó María Alejandra Bernedo, redactora en Cinefilia-Perú, en diálogo con El Comercio.

Por su parte, Juan Carlos Ugarelli, crítico de cine en Las Horas Rojas, señaló que es sensato observar el resto de galas en la temporada de premios para obtener un resultado más acertado.

“En determinadas categorías no resulta muy complicado predecir los resultados del Oscar, pues uno puede observar los ganadores de premiaciones anteriores. Sin embargo, hay ocasiones en las que distintas candidatas ganan en las diferentes ceremonias y se vuelve más difícil predecir cuál de ellas le gustará más a los votantes de la Academia”, indicó.

Sindicatos

Básicamente, cada puesto de trabajo en la realización de una película cuenta con su propio sindicato, y los gremios también participan en la temporada de premios. He ahí los famosos SAG, DGA, WGA, etc., que son las siglas de las diferentes asociaciones de guionistas, actores, directores, productores y más.

La Academia también divide a sus votantes por rubros, y es natural encontrar coincidencias. Es decir, si un cineasta pertenece al rubro de guionistas en la Academia, es casi fijo que también sea integrante del Sindicato de Escritores. Por ende, no sería muy descabellado intuir que el ganador del WGA se lleve el Oscar a Mejor Guion Original o Adaptado.

“Cada sindicato realiza antes del Oscar una ceremonia de entrega de premios a lo más destacado de su rubro en el último año. Estos premios son un termómetro útil para medir la recepción de distintas películas dentro de la industria, porque un gran número de votantes de la Academia también pertenecen a esos sindicatos”, explicó Ugarelli.

Laura Dern se llevó el SAG a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Marriage Story. (Foto: AFP)

La historia reciente lo respalda. En las últimas 16 ceremonias de los Oscar el ganador del premio a Mejor Director también recibió el galardón de los DGA. Es decir, hay mucha chance de que Sam Mendes reciba la estatuilla dorada este domingo, por su cinta bélica 1917.

Claro que no siempre este resultado es determinante. La campaña previa a los Premios de la Academia también juega un papel en el concurso, anotó, por su parte, Carlos Bambarén, co-fundador de Cinestesia.

“La preferencia, conocimiento y decisiones de los integrantes de los sindicatos es tomada en cuenta por el resto. Pero no podemos dejar de lado el “detrás de cámaras”, en donde el voto puede definirse por favores, familiaridades, y otros motivos, en lugar de elegir la película que uno realmente considera la mejor”, subrayó.

“Además ya han dejado en claro, múltiples veces, que muchos de los miembros no ven todas las películas, y menos los documentales o cortometrajes. Y aun así votan”, añadió.

Festivales y galas

Los Oscar son el broche de oro en la temporada de premios. Pero antes hay numerosas galas, comenzando con los festivales, que empiezan a calentar los motores de la Academia, de cara al evento del domingo en el Dolby Theatre.

“Cannes es un maravilloso festival de cine de autor y vanguardia, que no suele definir al ganador del Oscar a Mejor Película. No obstante, sí podría influir en la elección de la mejor película de habla no inglesa”, indicó Bernedo. Cabe resaltar que la coreana Parasite, de Bong Joon-Ho, se llevó la Palma de Oro en la última edición del festival francés.

¿Dará la sorpresa Bong Joon-Ho después de ganar la Palma de Oro en Cannes por Parasite? (Foto: AFP)

Bambarén apunta al Bafta, el galardón cinematográfico del Reino Unido, cuyos resultados suelen repetirse en los Oscar, a excepción del premio mayor: a Mejor Película. Este año, 1917 se llevó el Bafta más preciado de la noche. ¿Será esta su maldición, de cara al Oscar?

Tanto Ugarelli como Bernedo mencionan, además, a los Golden Globes, que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood; y que es la primera premiación televisada en la temporada.

“El año pasado todos los ganadores del Oscar en las principales categorías habían ganado previamente el Globo de Oro: mejor película, director, los cuatro actores, guion original, película en idioma extranjero y película animada”, recordó el experto de Las Horas Rojas.

Por su parte, Bernedo señaló la tendencia política de los Oscar, y como, a veces, los Globos funcionan como premio consuelo.

“En ellos vemos una tendencia al descarte o la entrega de un Globo a una película que merece reconocimiento, pero no cuenta con el mensaje académico o político que caracteriza a los Oscar”, agregó.

Las fijas del Oscar

Una tendencia que se ha repetido durante toda la temporada, son los premios para las cuatro categorías de performance: actor principal y secundario, y actriz principal y secundaria.

Los tres expertos coinciden en que los dos primeros galardones se los llevarán Joaquin Phoenix (Joker) y Brad Pitt (Once Upon A Time In Hollywood); y los dos últimos serán recibidos por Renée Zellweger (Judy) y Laura Dern (Marriage Story).

Todos ellos ya ganaron en los Golden Globes, Critics’ Choice Awards, los SAG Awards y los BAFTA. “Cuando un actor o actriz gana esos cuatro premios, su camino hacia el Oscar se vuelve tan predecible como inevitable”, apuntó Ugarelli.

Brad Pitt es otro de los "fijos" para llevarse el Oscar a Mejor Actor de Reparto, por su papel en Once Upon A Time In Hollywood. (Foto: AFP)

En el terreno de las películas internacionales, Parasite tiene el Oscar casi seguro, pues la única de las nominadas que también participa en el concurso a Mejor Película.

“La respaldan no solo los premios que le fueron entregados por su calidad, sino también la amplia cobertura de la prensa durante meses desde su triunfo en Cannes”, observó Bernedo.

Ella también ve posibilidades para Parasite en la categoría de Mejor Guion Original, aunque menos, comparadas con las chances de Once Upon A Time In Hollywood, de Quentin Tarantino.

“Hay altas probabilidades de que la Academia premie a Tarantino por presentar la que muchos llaman “una carta de amor al cine”. Las cintas sobre la industria cinematográfica suelen ser reconocidas”, agregó.

Bambarén sí prevé un triunfo de Bong Joon-Ho en esta categoría, pues sospecha de aquellas “sorpresas” que entrega la Academia como premio consuelo, para evitar que ninguna de sus nominadas a Mejor Película se vaya con las manos vacías.

“[Parasite puede ganar] Sobre todo si empiezan las repartijas. Algunas que suceden al premiar por trayectoria, más que por merecimiento actual, o por tapar ‘injusticias’ anteriores”, puntualizó.

