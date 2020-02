Fue una crónica de un triunfo anunciado. Con poca sorpresa el actor Joaquin Phoenix levantó la estatuilla del Oscar al Mejor actor en la gala de la Academia que se celebró el 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

► Oscar 2020: “Parasite” se lleva el premio a Mejor película internacional

Phoenix, quien triunfó por su papel protagónico en “Joker”, cinta en la que interpreta a Arthur Fleck, un comediante fallido que cae en una espiral autodestructiva ante la indiferencia de la sociedad, creando al famoso némesis de Batman.

El actor se impuso ante rivales del calibre de Adam Driver ("Marriage Story"), Antonio Banderas ("Dolor y Gloria"), Jonathan Pryce ("The Two Popes") y Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time in Hollywood").

La victoria de Joaquin Phoenix fue precedida por triunfos en otros de los galardones de la temporada de premios como los Golden Globes, Critics’ Choice Awards, el Screen Actors Guild Award y el Bafta. Fue en este último donde criticó la falta de diversidad en cuestión a los nominados al premio británico, queja que también se vio repetida respecto a los Oscar.

Este es el primer Oscar para el actor de 45 años, quien ha sido nominado previamente por “Gladiator” (2001), “Walk the Line” (2006) y “The Master” (2013). Es también un gran triunfo para un actor quien en 2012 llamó a los premios de la Academia “una porquería”, aunque luego se retractó en sus comentarios.

Video recomendado

Oscar 2020: Famosos peruanos revelan sus favoritos para la premiación

Te puede interesar