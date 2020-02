No existen otros premios más esperados y grandes del cine como los Oscar. No solo se habla de las películas o actores más importantes del mundo, sino también de los grandiosos outfits con los que las celebridades asisten a la gala. En esta nota, hacemos un viaje en el tiempo y recordamos los looks más sensuales y atrevidos.

Antes de iniciar la premiación, la alfombra roja se vuelve en un ambiente de lujo y moda donde desfilan las celebridades con las prendas más costosas y de alta costura. Hay algunos que no acertan con sus looks, mientras que otros se vuelven en todo un icono de la moda.

En 1998, la actriz Jada Smith dejó con la boca abierta a todos en la ‘red carpet’ con un traje de dos piezas en tono metalizado. En el se podía apreciar su espectacular figura. Un año después, vimos a la cantante Cher, con un look extravagante lleno de transparencias en tono negro, vestimenta de la cual se habla hasta ahora.

