No es la primera vez que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas plantea la idea de entregar un premio especial a la película que el público elija. En el 2018 se anunció la intención de crear una categoría para la mejor película popular o algo por el estilo. Pocas semanas después, desistieron de su idea.

Ahora, la edición 94 de los Óscar finalmente concretará dicho proyecto. Se trata del Oscar Fan Favorite (o “favoritos de los fans”), una modalidad anunciada a mediados de febrero que consiste en que los espectadores podrán votar por su película preferida del año sin importar si esta ha sido nominada o no en otro rubro.

¿En qué consistía? En convenio con la red social Twitter, la Academia creó el hash-tag #OscarsFanFavorite, que los usuarios tenían que agregar en su tuit junto a la película de su elección para que pueda ser contabilizado. También se podía votar por la mejor escena del año. La votación para ambos rubros estuvo abierta hasta el 3 de marzo. La cinta ganadora será anunciada en la gala del 27 de marzo, aunque aún no se sabe qué tipo de reconocimiento tendrá. Sí se aclaró que no será reconocido como un Óscar formal.

Además del galardón a la película ganadora, se anunció que habrá un sorteo para elegir a tres usuarios participantes, que podrán acudir a los Óscar del 2023 con todos los gastos pagados.

La búsqueda de integrar a un mayor público –y con perfi l digital– a la ceremonia del Óscar responde a su necesidad de revertir una actualidad alicaída. La gala del 2021 fue sintonizada por solo 9,85 millones de espectadores, un descenso del 59% respecto al año anterior (que siguieron 23,6 millones de personas). Fue la peor edición del Óscar en cuanto a sintonía en toda la historia.

Es en esa línea que la Academia buscaría el impulso que pueden darle los seguidores de algunos tanques de Hollywood del 2021. ¿Ganará la taquillera “Spider-Man: No Way Home” el #OscarsFan- Favorite? ¿Podrán hacerle la pelea “F9″ o “No Time to Die”? ¿Aportarán con sus votos los entusiastas de “Godzilla vs. Kong” o “Venom”?

Pese a las buenas intenciones, no falta quienes han visto en esta dinámica un intento desesperado de la Academia que podría terminar jugándole en contra. Según las bases de esta nueva categoría, los usuarios pueden votar hasta 20 veces por día, lo que posiblemente genere una avalancha de spam y la eventualidad de que termine coronándose alguna cinta inesperada. Habrá que ver qué tal les resulta el experimento.