Honor y gloria están en juego la noche del domingo 27 de marzo cuando los Premios Oscar 2022 revelen a sus ganadores, casi dos meses después de anunciarse la lista de nominados. La 94 edición de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá a las mejores producciones del último año, entre el 1 de marzo al pasado 31 de diciembre.

La lista de nominados

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds (“Belfast”)

Troy Kotsur (“CODA”)

Jesse Plemons (“The Power of the Dog”)

J.K. Simmons (“Being the Ricardos”)

Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”)

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley (“The Lost Daughter”)

Ariana DeBose (“West Side Story”)

Judy Dench (“Belfast”

Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”)

Aunjanue Ellis (“King Richard”)

Mejor cortometraje animado

“Affairs of the Art”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“The Windshield Wiper”

Mejor diseño de vestuario

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“Nightmare Alley”

“West Side Story”

Mejor cortometraje de acción real

“Ala Kachuu – Take and Run”

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Please Hold”

Mejor banda sonora

“Don’t Look Up,” Nicholas Britell

“Dune,” Hans Zimmer

“Encanto,” Germaine Franco

“Parallel Mothers,” Alberto Iglesias

“The Power of the Dog,” Jonny Greenwood

Mejor sonido

“Belfast”

“Dune”

“No Time to Die”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Mejor guion adaptado

“CODA,” Siân Heder

“Drive My Car,” Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe

“Dune,” Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

“The Lost Daughter,” Maggie Gyllenhaal

“The Power of the Dog,” Jane Campion

Mejor guion original

“Belfast,” Kenneth Branagh

“Don’t Look Up,” Adam McKay, David Sirota

“King Richard,” Zach Baylin

“Licorice Pizza,” Paul Thomas Anderson

“The Worst Person in the World,” Eskil Vogt, Joachim Troer

Mejor actor principal

Javier Bardem (“Being the Ricardos”)

Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”)

Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”)

Will Smith (“King Richard”)

Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”)

Mejor actriz principal

Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”)

Olivia Colman (“The Lost Daughter”)

Penélope Cruz (“Parallel Mothers”)

Nicole Kidman (“Being the Ricardos”)

Kristen Stewart (“Spencer”)

Mejor película animada

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells vs. the Machines”

“Raya and the Last Dragon”

Mejor cinematografía

“Dune,” Greig Fraser

“Nightmare Alley,” Dan Laustsen

“The Power of the Dog,” Ari Wegner

“The Tragedy of Macbeth,” Bruno Delbonnel

“West Side Story,” Janusz Kamiński

Mejor película documental

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”

“Writing With Fire”

Mejor corto documental

“Audible”

“Lead Me Home”

“The Queen of Basketball”

“Three Songs for Benazir”

“When We Were Bullies”

Mejor edición

“Don’t Look Up”

“Dune”

“King Richard”

“The Power of the Dog”

“Tick, Tick … Boom!”

Mejor película internacional

“Drive My Car” (Japan)

“Flee” (Denmark)

“The Hand of God” (Italy)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan)

“The Worst Person in the World” (Norway)

Mejor maquillaje y peinado

“Coming 2 America”

“Cruella”

“Dune”

“The Eyes of Tammy Faye”

“House of Gucci”

Mejor canción original

“Be Alive” (“King Richard”), Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Oruguitas” (“Encanto”), Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” (“Belfast”), Van Morrison

“No Time to Die” (“No Time to Die”), Billie Eilish, Finneas O’Connell

“Somehow You Do” (“Four Good Days”), Diane Warren

Mejor diseño de producción

“Dune”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“The Tragedy of Macbeth”

“West Side Story”

Mejores efectos visuales

“Dune”

“Free Guy”

“No Time to Die”

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

“Spider-Man: No Way Home”

Mejor director

Kenneth Branagh (“Belfast”)

Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”)

Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”)

Jane Campion (“The Power of the Dog”)

Steven Spielberg (“West Side Story”)

Mejor película

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Hora para ver el anuncio

Los nominados para los Oscar 2022 serán revelados este martes 8 de febrero a partir de las 8:18 a.m. (hora del este), la misma hora en la que será transmitida en nuestro país.

Aquí una lista de la hora de comienzo de la gala en varios países de la región y el mundo:

Estados Unidos: 8:18 a.m. (hora del Este), 5:18 a.m. (tiempo del Pacífico)

8:18 a.m. (hora del Este), 5:18 a.m. (tiempo del Pacífico) Perú y Colombia: 8:18 a.m.

8:18 a.m. México: 7:18 a.m.

7:18 a.m. Venezuela: 9:18 a.m.

9:18 a.m. Chile y Argentina: 10:18 a.m.

10:18 a.m. España: 2:18 p.m.

¿Qué tanto afectará el Covid-19 la fiesta?

Los Oscar del año pasado se trasladaron a Union Station para un espectáculo íntimo con una pequeña cantidad de asistentes y mucho distanciamiento social. Este año, se planea un espectáculo completo con protocolos de COVID irregulares. Los asistentes deben presentar dos pruebas negativas y prueba de vacunación. Aquellos que se presenten o actúen no tienen que estar vacunados, pero deben mostrar pruebas negativas de COVID recientes. Las mascarillas también estarán en la mezcla, para los asistentes sentados junto a la orquesta en el Dolby y para los periodistas en la alfombra roja. Luego que numerosas personas contrajeron el virus en los BAFTA del 13 de marzo en Londres, varios nominados han estado en cuarentena, incluidos Branagh y el coprotagonista de “Belfast” Ciarán Hinds. Con las tasas de infección y hospitalización muy bajas, el condado de Los Ángeles y el estado de California están listos para levantar muchas restricciones de COVID para eventos bajo techo el 1 de abril, cinco días después de los Oscar.

¿Ganará Will Smith su primer premio Oscar?

Nominado dos veces antes a mejor actor, por “Ali” y “The Pursuit of Happyness” (“En busca de la felicidad”), Will Smith parece tener asegurado su primer Premio de la Academia. Su interpretación de Richard Williams, el padre de Venus y Serena, en “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”), sigue siendo la opción más probable de la temporada. Y el discurso del exuberante astro de 53 años sería uno de los más animados de la noche. Su victoria, sin embargo, implica superar una competencia formidable: la del actor Denzel Washington, quien le ganó hace 20 años con “Training Day” (“Día de entrenamiento”) y esta vez representa una amenaza con “The Tragedy of Macbeth” (“La tragedia de Macbeth”).

Will Smith fue reconocido por su actuación en King Richard

¿Quiénes harán historia?

Muchos de los principales premios podrían presentar algunos hitos importantes. Ari Wegner, directora de fotografía de “The Power of Dog” (“El poder del perro”), podría convertirse en la primera mujer en ganar ese premio. Su directora, Jane Campion, también está lista para hacer historia. Campion, la primera mujer nominada dos veces a mejor dirección, sería la tercera en ganar la categoría. También sería la primera vez que dos directoras ganan consecutivamente; Chloe Zhao se alzó con el trofeo el año pasado por “Nomadland”.Troy Kotsur de “CODA” se encamina a ser el primer actor sordo en ganar un Oscar. Su muy esperada victoria lo convertiría a él y la coprotagonista de “CODA” Marlee Matlin en los únicos actores sordos galardonados con Premios de la Academia. Y la categoría de actriz de reparto, que Ariana DeBose ha dominado toda la temporada por su gran papel en “West Side Story” (“Amor sin barreras”) de Steven Spielberg, podrá premiar por primera vez a una artista afrolatina y abiertamente gay. Sería, también, 60 años después de que Rita Moreno ganara por su Anita en la original de 1961, y la tercera vez que dos actores ganan por el mismo papel, después de Heath Ledger y Joaquin Phoenix como el Guasón, y Marlon Brando y Robert DeNiro como Vito Corleone. Habrá que esperar para ver si la protagonista de “West Side Story”, Rachel Zegler, está allí para animarla.

Andrew Garfield interpreta a Jonathan Larson en “Tick, Tick... Boom!”, y es favorito para llevarse una nominación por Mejor actor. (Foto: Netflix)