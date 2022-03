Sorpresas y decepciones dejó la mañana del 8 de febrero la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) cuando anunció la lista de los nominados para la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

La gala, considerada la más importante en la industria cinematográfica, será celebrada el próximo 27 de marzo, con sus nominados siendo elegidos en diferentes categorías por la respectiva rama de la Academia, con excepciones en galardones como Mejor película y Mejor película internacional.

Con tantos votantes, es algo difícil predecir quienes resultarán en la lista final de los nominados, dejando siempre un margen para algunas gratas (y no tan gratas) sorpresas para mantener en vilo a los televidentes. Aquí reunimos algunas de las que ocurrieron este año.

Mejor película

Una grata sorpresa este año fue la aparición de la cinta japonesa “Drive My Car” en la categoría de Mejor película, considerada la más importante del premio. Basada en un relato corto del eterno candidato al Nobel de Literatura, Haruki Murakami, sobre un actor que ya ha pasado la película hizo historia al convertirse en el primer filme de la ‘tierra del Sol naciente’ en entrar a esta categoría.

No fue la única sorpresa en esta categoría, con “Nightmare Alley” de Guillermo del Toro logrando también acaparar uno de los 10 lugares de esta categoría a pesar de su tibia recepción en las taquillas y ante la crítica.

Mejor actriz

No era completamente inesperado, pero fue una grata sorpresa para Kristen Stewart conseguir su primera nominación al Oscar por su papel como la princesa Diana en la cinta biográfica “Spencer”, un galardón que podría por fin sacarla de la sombra que “Twilight” ha dejado a lo largo de las últimas décadas.

Kristen Stewart como la princesa Diana en "Spencer". (Fuente: @neonrated/Twitter)

No fue la única película biográfica con una candidata a mejor película, con Jessica Chastain siendo incluída inesperadamente por su interpretación como la epónima protagonista en “The Eyes of Tammy Faye”, esposa del poderoso televangelista Jim Bakker.

Mejor actor

¿La tercera será la vencida? Eso se debe estar preguntando el actor Will Smith, ahora uno de los nominados en la categoría de Mejor actor principal por su excelente interpretación en “King Richard”, la tercera ocasión en su longeva carrera como uno de los actores más populares de Hollywood.

No es el único que debe estar pensando esto, con Andrew Garfield ganándose su segunda nominación al Oscar en su carrera por su protagonismo en “Tick, Tick...Boom!” interpretando al genio musical Jonathan Larson, creador de la puesta en escena “Rent”. Este año la carrera del actor ha visto un renacimiento luego de su popular aparición en la película “Spider-Man: No Way Home”.

Andrew Garfield interpreta a Jonathan Larson en “Tick, Tick... Boom!” (Foto: Netflix)

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe era considerada una candidata segura para una nominación al Oscar, pero su espacio en la lista pareció recaer en cambio de su compañera de reparto Judi Dench, actriz que ya ha ganado esta presea antes con “Shakespeare in Love” y otras siete nominaciones extra en su carrera.

La otra sorpresa fue Jessie Buckley en “The Lost Daughter”, nominación que compartió con su compañera de elenco Olivia Colman, curiosamente por interpretar al mismo personaje en dos momentos diferentes de su vida.

Mejor actor de reparto

Con un total de 12 nominaciones, no es sorprendente que “The Power of the Dog” haya conseguido nominaciones en gran parte de las categorías. De todos modos fue una grata sorpresa de que Jesse Plemons también haya sido destacado en la categoría de Mejor actor de reparto a pesar de que su rol es mucho menos distintivo que sus compañeros de elenco Benedict Cumberbatch, Kodi Smit-McPhee y Kirsten Dunst.

J.K. Simmons fue también otra sorpresa al colarse en la lista de nominaciones por su trabajo en la película biográfica “Being the Ricardos” de Aaron Sorkin, donde interpreta al actor William Frawley con su habitual dominio de la profesión.

Mejor director

Japón no solo fue honrado en la categoría de Mejor película, sino también en la de mejor director, con Ryusuke Hamaguchi ganándose un lugar por su trabajo en “Drive My Car” y batiendo récords en los Oscar con un total de cuatro nominaciones (Mejor guion adaptado y Mejor filme internacional). Si la película logrará repetir la proeza que realizó “Parasite” ahí en el 2020, eso será más difícil de saber.

