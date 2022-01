Conforme a los criterios de Saber más

Qué diferencia hace un par de semanas. A inicios del 2022 entrábamos a la temporada de premios - aquella época del año coronada por los Premios Oscar en la que la industria del entretenimiento decide cuáles fueron sus mejores producciones de los últimos 12 meses- con un ordenado cronograma de ceremonias nuevamente con público y relativamente más seguras gracias a los avances en las campañas de vacunación y los protocolos de bioseguridad para combatir el coronavirus.

Todo esto cambió con la llegada del Ómicron, una variante del coronavirus más contagiosa que pronto se convirtió en la cepa prevaleciente del COVID en los Estados Unidos y el resto del mundo, obligando la postergación y cancelación de los eventos en un intento de controlar el nuevo avance de la pandemia.

Lo que no se ha modificado es cuáles son las películas que se presentan como las favoritas para esta temporada de premios, con dos ya sacando ventaja gracias a los Globos de Oro el pasado 9 de enero, donde se le otorgaron los dos principales galardones a las cintas “The Power of the Dog” y “West Side Story” en las categorías de drama y de musical o comedia respectivamente.

Sin embargo, sería un error pensar que ese triunfo temprano se traducirá necesariamente en una victoria en los Oscar y otras películas también ya destacan como favoritas al menos para ser incluídas en la lista de los nominados, a ser revelada el 8 de febrero. Aquí un recuento de las cintas que ya se vocean como fuertes contrincantes en la temporada de premios y dónde podrás verlas.

“The Power of the Dog” - Jane Campion

Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kirsten Dunst protagonizan este western ambientado en el estado de Montana en 1925. La trama gira en torno a Phil (Cumberbatch) y George Burbank (Plemons), dos hermanos que comparten la propiedad de un enorme rancho de ganado. Su frágil paz termina cuando George se casa con Rose Gordon (Dunst), una mujer viuda con un joven hijo llamado Peter (Smit-McPhee).

¿Dónde verla? Netflix

“West Side Story” - Steven Spielberg

Un remake del clásico musical, “West Side Story” está ambientada en 1957 y cuenta una historia de amor entre dos jóvenes separados por la rivalidad de las pandillas que pertenecen: los Jets, conformada principalmente por caucásicos, y los Sharks, conformada principalmente por puertorriqueños.

¿Dónde verla? Todavía no hay un servicio de streaming que tenga la película, pero se presume que llegará pronto a Disney+.

“Belfast” - Kenneth Branagh

Ambientada en Irlanda del Norte a finales de los años 60, “Belfast” está protagonizada por Buddy (Jude Hill), un joven de clase obrera, que vive durante la época de cambios culturales radicales y violencia sectaria.

¿Dónde verla? Disponible para alquilar en Amazon

“King Richard” - Reinaldo Marcus Green

Protagonizado por Will Smith, este es un filme biográfico sobre Richard Williams y sus esfuerzos para convertir a sus dos hijas, Venus y Serena en dos de las tenistas más famosas de todos los tiempos.

¿Dónde verla? HBO Max

“Dune” - Denis Villeneuve

Primera parte de la nueva adaptación del opus magnum de Frank Herbert, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya. La película nos lleva Arrakis, un planeta desértico que es la única fuente de una droga conocida como Especia, esencial para los viajes intergalácticos.

¿Dónde verla? HBO Max

“Licorice Pizza” - Paul Thomas Anderson

Comedia ambientada en el valle de San Fernando de 1973, sigue la relación entre Alana Kane (Alana Haim) y Gary Valentine (Cooper Hoffman), dos jóvenes que aprenden la agridulce realidad del primer amor y el paso a la vida adulta.

¿Dónde verla? En cines a partir del 20 de enero

“CODA” - Sian Heder

Ruby Russi (Emilia Jones) es la única miembro con audición en una familia de sordos y parte esencial en el negocio familiar de pesca. En el colegio descubre su pasión por el canto, habilidad que le abrirá el camino para estudiar música, pero que le obligará a tomar una decisión que la podría alejar de su querida familia en el momento que más la necesitan.

¿Dónde verla? Apple TV+

“The Tragedy of Macbeth” - Joel Coen

Denzel Washington y Frances McDormand protagonizan esta nueva adaptación de la obra “Macbeth” de William Shakespeare sobre un lord escocés que es convencido por un trío de brujas que se convertirá en rey de Escocia.

¿Dónde verla? Apple TV+

“Don’t Look Up” - Adam McKay

Una oscura comedia protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawarence. Gira en torno a un par de científicos que descubren que un cometa está en rumbo a colisionar con la Tierra y sus infructuosos intentos para dar la voz de alerta.

¿Dónde verla? Netflix

“Tick, Tick... Boom!” - Lin-Manuel Miranda

El debut directorial del creador de “Hamilton” es este musical basado en la vida de Jonathan Larson (Andrew Garfield), el genial compositor detrás del famoso musical “Rent”.

¿Dónde verla? Netflix

MARCA TU CALENDARIO

Como mencionamos antes, el avance del Ómicron ha cambiado radicalmente las fechas de las ceremonias de muchos de los premios y todavía nos encontramos en un tiempo volátil en el que las fechas pueden volver a cambiar acorde a las recomendaciones de las autoridades. Sin embargo aquí dejamos un registro de las fechas importantes del calendario tal como están al momento en que escribimos esta nota.

Enero

9 de enero: Ceremonia de los Globos de Oro - Sepa quienes ganaron aquí

12 de enero: Nominaciones a los SAG Awards (Sindicato de actores) son anunciadas

15 de enero: Oscars Governors Awards / Postergado hasta nuevo aviso.

18 de enero: Nominaciones a los Premios NAACP Image (de la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color) son anunciadas.

27 de enero: Comienza la votación para decidir los nominados al Oscar

27 de enero: Nominaciones a los PGA Awards (Sindicato de productores) son anunciadas

27 de enero: Nominaciones a los DGA Awards (Sindicato de directores) son anunciadas.

27 de enero: Nominaciones a los WGA Awards (Sindicato de guionistas) son anunciadas.

Febrero

1 de febrero: Votación para decidir los nominados al Oscar termina

3 de febrero: Nominados al BAFTA son anunciados

8 de febrero: Anuncio de los nominados al Oscar

22 de febrero: Ceremonia de los Premios Annie (Enfocados en la animación)

26 de febrero: Ceremonia de los Premios NAACP Image

27 de febrero: Ceremonia de los SAG Awards (Sindicato de actores)

Marzo

6 de marzo: Ceremonia de los Independent Spirit Awards

7 de marzo: Almuerzo de los nominados al Oscar

12 de marzo: Ceremonia de los DGA Awards (Sindicato de directores)

13 de marzo: Ceremonia de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta)

13 de marzo: Ceremonia de los Critics Choice Awards

17 de marzo: Comienza la votación para elegir a los ganadores del Oscar

19 de marzo: Ceremonia de los PGA Awards (Sindicato de productores)

20 de marzo: Ceremonia de los WGA Awards (Sindicato de guionistas)

22 de marzo: Termina la votación de los ganadores del Oscar

27 de marzo: Ceremonia del Oscar

