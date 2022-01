Conforme a los criterios de Saber más

En 2019, la directora Marina Herrera presentó la propuesta del cortometraje “Heroínas” en el Concurso Nacional de proyectos: Cortometrajes del Bicentenario, realizado por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO). El corto fue seleccionado como uno de los 10 proyectos ganadores y, en teoría, iba a estrenarse en 2021 como parte de las celebraciones por los 200 años de independencia del Perú, pero la pandemia cambió los planes.

El corto “Heroínas” es un falso documental que muestra el culto de un grupo de mujeres dedicado a la veneración del cráneo de la guerrera independentista Tomasa Tito Condemayta . Distintas mujeres de Acomayo, Acos y Sangarará que se identifican con esta figura femenina que les inspira valentía, fuerza y determinación, llegan hasta la casa de Natividad Villafuente, de 91 años, quien conserva y cuida este cráneo en un peculiar salón de su casa. Con devoción, las creyentes dejan cualquier tipo de arma corto punzante en la base de la urna, con la esperanza de que se les cumpla un deseo. La cinta integra la idea original de la ficción y los relatos de las mujeres de la zona, quienes imaginando que el cráneo realmente existe, hablan de sus deseos y necesidades ante la cámara.

El pasado jueves 13 de enero, se hizo público que “Heroínas” competirá en la sección de cortometrajes de la Berlinale 2022, junto a otros 20 nominados. El Comercio conversó con la directora Marina Herrera sobre el corto, la nominación y las complicaciones que implica grabar en plena pandemia.





Rodaje de "Heroínas", corto de Marina Herrera Badell que compite el Berlinale 2022. (Foto: Jero Gonzáles)





Marina Herrera Badell nació en Barcelona, hija de madre catalana y padre puneño. Vino a vivir a Cusco a los cuatro años, donde ha pasado la mayor parte de su vida. Se mudó a Lima para estudiar Producción audiovisual y multimedia en la Toulouse Lautrec, y al concluir la carrera postuló a la maestría de documental creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona, que concluyó en 2014. “Heroínas” es su ópera prima y surgió, en parte, gracias a un concurso realizado por la DAFO.

¿Cómo nace la idea para desarrollar el cortometraje?

La idea inicial surge cuando la DAFO abre convocatorias para un concurso de cortos del bicentenario. Se tenía que presentar algo que tenga que ver con esta celebración. Conversando con una amiga fue que empezamos a hablar sobre qué pasaría si existiera algo así como los restos del Niño Compadrito (figura popular de Cusco que es objeto de culto), pero de un héroe del bicentenario, al que se le rindiese un culto.

¿Y por qué fue elegido el “cráneo” de Tomasa Tito Condemayta como la figura a ser venerada?

Fue elegida porque nos inspirarnos en cómo se generan los cultos alrededor de restos, que pueden o no ser de lo que uno se imagina, porque uno dice “esto es un resto de tal cosa” y se puede generar un culto alrededor de eso y eso es lo genial y divertido del tema. Entonces nos planteamos de qué héroe o de qué heroína queríamos hablar. Ya que muchas mujeres han sido excluidas de los libros de historia, con la famosa “firma anónima”, lo que quise fue buscar una heroína de la zona que no estuviese vinculada a una figura masculina. Así llegué al nombre de Tomasa Tito Condemayta.

Fotograma de "Heroínas", corto dirigido por la cineasta peruana Marina Herrera Badell.

¿Siempre fue ella a quien querían mostrar como heroína de la independencia peruana?

No, en la primera versión de “Heroínas” no aparecía Tomasa Tito, sino que era sobre las heroínas Toledo, porque en nuestra búsqueda de heroínas desvinculadas de hombres eran las únicas que habíamos encontrado hasta el momento. En verdad el guion fue cambiando mucho con el tiempo, en total hubo trece versiones (risas). Faltaban cuatro días para el rodaje y la última versión no estaba lista.

¿Cómo fue rodar en pandemia?

Los proyectos de este premio se debían presentar en 2020. Iniciamos la preproducción en febrero, me fui a hacer scouting, a buscar locaciones a Cusco con el director de arte. En marzo por la pandemia se suspende todo el proyecto. Yo me quedo aquí (en Cusco) porque vivía entre Cusco y Lima por temas de trabajo. Después de muchos meses acá por la pandemia decidí quedarme a vivir y adapté el guion para poder grabar acá sin tantas complicaciones. Hablé con DAFO y estuvieron de acuerdo en que lo haga con tal de que grabe algo (risas). Me pidieron que mande un nuevo guion para que lo aprueben y me fui a hacer el scouting a Acomayo. Una vez que tenía una de las últimas versiones, la empecé a revisar con la asesoría de Fabiola Sialer, que es una editora, porque al ser un falso documental, la figura de una editora documental como ella era importante. Con ella escribimos otra versión de guion, y ya estábamos a una semana de grabar (en junio de2021) pero una ola de COVID en Acomayo hizo que nuevamente se aplace todo. Cancelamos el rodaje hasta agosto y el hecho de que esto se cambie me hizo ajustar nuevamente el guion.

¿Ya tenías en mente desarrollar un proyecto como este, un documental ficcionado?

Creo que en la maestría de documental creativo se trataban todo este tipo de figuras de la no ficción o del documental de ficción, de las cosas que ya no tienen límites. Fue una cosa que me gustó mucho, me gusta el trabajo con los actores naturales, me gusta no sentir la división en los proyectos, no preguntarme si algo es ficción o documental porque al fin y al cabo es algo que estás viendo y es maravilloso. El cine es una mentira en sí misma, entonces, si te gusta lo que te están contando qué importa si es documental o ficción. Poder jugar con las formas también me gusta, porque sirve tal vez para hacer que te creas más una historia que si te la hubiesen presentado de otra manera. Heroínas es un poco así, de repente si te lo contábamos como ficción dirías “un cráneo en una casa de Tomasa Tito, ¿qué está pasando?”, pero de pronto lo vez en un documental y dices “claro tiene toda la lógica un culto de mujeres adorando un cráneo, es normal” (risas).

¿Qué tanto de feminismo hay en “Heroínas”?

Creo que mostramos algo inherente a la condición de mujer en Perú. El cortometraje juega a eso, a mostrar un culto de mujeres y hacer notar que es algo que tranquilamente te podrías creer. De hecho, solo aparecen mujeres, desde el primer hasta el último momento del corto. Pero con todas esas cosas no es que haya intentado forzar la lógica del feminismo. Hace unos días conversaba con mi hermana y algo que un montón de gente me ha dicho, incluso de los festivales, es que creen que la historia es cierta. Y claro, lo único que es falso si te pones a pensar, porque hay muchas conversaciones y declaraciones reales, es adorar a una mujer en este espacio. Si hay algo feminista es eso.

Has trabajado como asistente de dirección en cintas como “El guardián de los andes”, “Samichay” y “Amigos en apuros”, ¿Qué tanto te ha servido esta experiencia para ahora embarcarte en un proyecto como directora?

Desde que terminé mi maestría empecé a trabajar como asistente de dirección, porque quería trabajar cerca a directores a los cuales pueda observar y aprender. La primera película en la que trabajé fue una a cargo de Ronnie Temoche, quien hizo “El inca, la boba y el Hijo del Ladrón”, y después de dirigir su segunda película murió por lo que nunca se estrenó. Yo trabajé en esa película como asistente de dirección. Luego empecé en otros proyectos como asistente de dirección y de guionista. La asistencia de dirección es una figura es muy técnica, pero creativa en cuanto a la organización. Me sentí muy a gusto trabajando en este puesto, muy aparte de mis aspiraciones artísticas personales. La asistencia de dirección me ayudó a entender el cine desde esas grandes producciones peruanas y conoces cuáles son las necesidades y la organización de cada área. Dedicarme a esto me dio muchas herramientas a la hora de hacer mi cortometraje y producirlo.

Rodaje de "Heroínas", corto de Marina Herrera Badell que compite el Berlinale 2022. (Foto: Jero Gonzáles)

¿Algún trabajo tuyo que recomiendes a los lectores?

(Se queda pensando en silencio por varios segundos). Sí, un documental interactivo que desarrollé en grupo como parte de un trabajo para la maestría. Ahora existen varios proyectos así, pero en su momento, en el 2014, era algo bastante innovador.

El proyecto puedes verlo aquí, utilizando una laptop o PC (no está disponible en formato móvil).

EL DATO:

“Heroínas” se estrenará en el Festival de Cine Internacional de Berlín en febrero y su estreno local será a inicios de marzo, cuando se proyecte junto a los otros cortos ganadores del Concurso Nacional de proyectos: Cortometrajes del Bicentenario.