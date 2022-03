Este domingo 27 se llevará acabo uno de los eventos más importantes del mundo cinematográfico: la ceremonia de premiación de los Oscar 2022. Este es, sin duda, uno de esos momentos que reúnen a cinéfilos. Si está pensando en verlo, Provecho presenta una lista con seis opciones como para acompañar la velada, ya sea con amigos o familia. Desde el tradicional pop corn con sabores interesantes hasta bocados orientales conocidos como dim sum, pasando por los suculentos corn dogs y una opción de cocteles que vale la pena probar.

Oh My Pop

¿Quién no goza de un buen snack en ocasiones como esta? El pop corn, palomitas o canchita -como la conocemos en el Perú- es un piqueo que ha sabido escapar de las salas de cine y posicionarse como una opción perfecta para cualquier día u ocasión. Así lo vio Susana Rodríguez quien, junto a su socia María Claudia Maeda, creo Oh My Pop. Este emprendimiento ofrece ocho opciones entre dulces y saladas. Así, encontramos los sabores como cheddar pop, super mantequilla, toffee -nuestro favorito-, tocino o chocolate, entre otros.

Dato: Actualmente Oh My Pop recibe sus pedidos a través de redes sociales como Instagram (@ohmypop.pe). Se pueden realizar pedidos todos los días hasta las 8 p.m. del día anterior de delivery. Realizan los repartos desde el mediodía de miércoles a sábado.

Dim Sum Fan

A cargo del chef Eduardo Fujihara, esta marca celebra la tradición de la cocina oriental a través de diversos tipos de dim sum, unos bocados ideales para ser compartidos. Aquí podrás encontrar deliciosos y crocantes wantanes -fritos y al vapor-, siu mai, rollitos primavera, gyozas y mucho más. No se preocupe si se antoja de un clásico arroz chaufa o pollo chihaukay, ya que en su carta también ofrecen algunos de estos platos de chifa.

Dato: Dim Sum Fan atiende pedidos vía WhatsApp al 922504424 y a través de Rappi. Para conocer su carta completa, promociones e información general puede visitar su página de Instagram @dimsumfan.pe, su página de Facebook o su web.

Focacceria di Wanda

Wanda Gimenez y Derek Hall son los creadores de Focacceria di Wanda, un restaurante cuya carta cuenta con las focaccias rellenas como protagonistas. Se tratan de masas deliciosas que se rellenan con diversos productos italianos como quesos, mantequilla de pistacho o charcutería importada. Pero, si usted es de sabores más clásicos puede probar opciones rellenas de pollo o de jamón y queso. Estos “sánguches” son una opción perfecta y contundente que pueden acompañar a la perfección una noche de películas.

Dato: La Focacceria di Wanda atiende de lunes a domingo, desde las 9 a.m. vía delivery. Pueden encontrarlos vía Rappi o contactarlos a través del WhatsApp 987866233. Además, cuentan con un punto de venta ubicado en la Av. Dos de Mayo 1180, San Isidro. Conoce más sobre sus platos en la cuenta de Instagram @focacceriadiwanda.

/ IGNACIO.PRUDENCIO

Movie Snack

Si eres de los que todavía no se anima a regresar a los cines pero quieres vivir una experiencia cercana a través de los piqueos, Movie Snack es la marca perfecta. Aquí podrás encontrar pop corn, churros, nachos con queso, cremoladas, hot dogs y chicha morada, por ejemplo, todo a un click de distancia.

Dato: Movie Snack atiende de lunes a domingo, de 3 p.m. a 10 p.m. Para realizar pedidos o ver la carta completa puede comunicarse al WhatsApp +51 991 192 221. También se encuentran en plataformas como Rappi o Pedidos Ya y cuentan con una página web.

Bigbox Bar At Home

La marca Bigbox ofrece un servicio a través de su web llamado Bar At Home donde por un único precio puede regalar una experiencia de cocteles. Se ofrecen cinco opciones que te permitirán probar desde refrescantes y veraniegos cocteles tiki hasta preparar tu propio gin tonic o sangría en casa. Además, cuentan con una opción para un plan de quesos y vinos y si lo tuyo son los chilcanos y sours también encontrarás algo para ti.

Dato: Para acceder a esta experiencia has click aquí. En su web también podrá revisar qué se incluye en cada experiencia de coctelería. Si gusta conocer más sobre este y otros de sus servicios de regalos, visite su cuenta de Instagram @bigbox_pe.

Bigbox ofrece opciones de coctelería de autor así como también de cocteles tradicionales a través de su web.

Crunchy Love

Un bocado suculento, crujiente y frito que todos podrán disfrutar. Geraldine Vallejos y Jerry Castro se propusieron crear un emprendimiento que ofrece banderillas o corndogs y así presentan Crunchy Love. Ofrecen ocho versiones de esta preparación: el clásico, americano, ramen, chips, cheetos, doritos, camote y poke (de sabor dulce). ¿Lo mejor? Puedes acompañarlos con papas o camotes fritos y una variedad de seis salsas imperdibles.

Dato: Crunchy Love atiende únicamente por delivery que se coordina a través de su perfil de Instagram @crunchylove.pe o a través del WhatsApp 963138812. Las entregas se realizan los sábados y domingos de 4 p.m. a 10:30 p.m.