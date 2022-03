La estatuilla a Mejor película de la nonagésima cuarta edición de los Premios Oscar no se la pudo llevar “West Side Story”. La cinta de Steven Spielberg era una de las grandes favoritas para esta categoría pero la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidió no otorgarle el reconocimiento.

Este filme cuenta la clásica historia de rivalidades y amor juvenil en la ciudad de Nueva York de 1957 donde dos adolescentes de diferentes raíces étnicas se enamoran. Es la nueva versión del legendario musical “West Side Story”. En su lugar, el Oscar fue otorgado a la cinta “CODA”, dirigida por Sian Heder.

Uno de los resultados positivos previos que tenía “West Side Story”, que podrían haberle dado opción de victoria en los Oscar 2022, era el triunfo obtenido en los Globos de Oro de enero pasado. En dicha gala, se llevó tres galardones, incluida la distinción para la mejor cinta de comedia o musical. Sin embargo, esto no fue suficiente para alzar la estatuilla dorada de la Academia.

En esta importante categoría también se encontraban nominadas otras cintas como “Belfast” de Kenneth Branagh, “Don’t Look Up” de Adam McKay, “Drive My Car” de Ryusuke Hamaguchi y “Dune” de Denis Villeneuve. Así como “King Richard” de Reinaldo Marcus Green, “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson, “Nightmare Alley” de Guillermo del Toro y “The Power of the Dog” de Jane Campion.