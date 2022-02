Mucho antes de ser ‘Rey Richard’. El icónico intérprete Will Smith se encuentra en boca de todos al ser nominado por tercera vez a los Premios Oscar en la categoría de Mejor actor por su papel del padre de las hermanas tenistas Williams y que ha logrado comentarios positivos por su actuación.

Nacido en Pensilvania (Estados Unidos) en 1968, Smith ha pasado por la música, el cine y la televisión. Pero, ¿cómo empezó realmente la carrera de Will Smith en la industria del entretenimiento?

La música y la deuda que casi lo deja en la calle

No fue fácil. Will Smith inició en la música a finales de la década de los 80, cuando empezó a ser reconocido como rapero bajo el nombre de The Fresh Prince. Él formó, junto a su amigo de la infancia Jeffrey, el grupo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince donde Smith hacía de DJ y productor.

Posteriormente, incluyeron al beat box humano, Clarence Holmes, o mejor conocido como Ready Rock C. La agrupación empezó a ser conocido en el medio gracias a sencillos como Summertime, el cual recibió un Premio Grammy en 1991 por Mejor Interpretación Rap por un Dúo o Grupo. Anteriormente también se había hecho con un gramófono por el sencillo “Parents Just Don’t Understand” en Mejor interpretación rap de 1988.

Con el creciente éxito de su carrera en la música, Will empezó a ganar millones de dólares, pero hubo un problema: dejó de abonar las responsabilidades tributarias que le correspondían y terminó con una deuda de 2,8 millones de dólares. “No pagué mis impuestos durante dos años y medio. Y habíamos vendido tres millones de discos”, dijo en entrevista con Idris Elba.

Esa decisión casi lo lleva a la bancarrota. Para solucionar su problema decidió grabar un nuevo disco, pero este resultó siendo un fracaso y recurrió a su última opción: pedir un préstamo. “Tuve que vender todo: mi preciosa casa, mis cuatro coches, y mis dos motos. Y pedí prestados 10.000 dólares a un amigo mío que era traficante y proveedor de medicamentos sin receta. Gracias a ello pude mudarme a Los Ángeles y comenzar mi carrera como actor”, reveló.

El Príncipe del Rap

Su mudanza lo llevó a conocer al productor Bennie Medina en Los Ángeles, quien le ofreció un papel en la serie de televisión “El príncipe de Bel Air”, aunque Smith lo dudó. Recién cuando el compositor Quincy Jones le planteó la idea –nuevamente- aceptó formar parte de la serie que lo lanzaría a la fama internacional.

“Me daba vueltas la cabeza. Yo no tenía nada de dinero, pero allí había como 20 aparcacoches y Steven Spielberg acababa de marcharse. Stevie Wonder también andaba por ahí y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando”, contó Smith en conversación con Elba.

La popular sitcom de la cadena NBC llegó a la televisión americana el 10 de setiembre de 1990 bajo el nombre de “The Fresh Prince” y logró gran sintonía. Igual situación se dio cuando el show empezó a transmitirse en Latinoamérica.

Will Smith como "El Príncipe de Bel-Air", serie que se estrenó en 1990. (Foto: NBC)

Aunque, Smith arrastraba su problema fiscal aún ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tomó el 70% de su sueldo durante las primeras tres temporadas de la serie para evitar que eso volviera a suceder.

“El Príncipe de Bel-Air” tuvo seis temporadas y se emitió hasta 1996, pero cuenta con numerosas retransmisiones que llegan hasta estos últimos años.

Algunos datos que no muchas personas conocen es que su compañero en la música, DJ Jazzy Jeff, formó parte del show dando vida a Jazz, uno de los amigos de Will Smith. Asimismo, el sencillo de introducción de “El Príncipe del Rap”, “Yo Home to Bel Air”, fue interpretada por el mismo actor y compuesto por Quincy Jones. Este primer acercamiento a la actuación le valió la nominación a dos Globos de Oro.

Su larga carrera en el cine

El éxito obtenido en la televisión le permitió acceder a la industria cinematográfica. Su debut se dio en la cinta “Donde te lleve el día” (1992), donde dio vida a Manny. Un año después, participó de “Hecho en América” y “Seis grados de separación”.

Su reconocimiento internacional llegaría con “Bad Boys” (1995), película que protagonizó junto a Martin Lawrence. Para ese momento, la carrera de Smith continuaba en ascenso y lo convocaron para protagonizar la película de Roland Emmerich “Día de la independencia” (1996). Meses después sería llamado para otro de los papeles más importantes: Agente J en “Men in Black” (1997).

Will Smith es Mike Lowrey y Martin Lawrence es Marcus Burnett en "Bad Boys". (Foto: Columbia Pictures)

Ese rol, que en un principio había pensado en rechazar, impulsó su carrera en el cine y para incios de la década de los 2000 protagonizó la cinta autobiográfica “Ali” (2001), en la que Will Smith interpretó al boxeador Muhammad Ali. Poco después del estreno recibió una de las noticias más importantes: su primera nominación a Mejor actor en los Premios Oscar 2002. Pero no logro alcanzar la estatuilla.

Eso no lo detuvo y continúo trabajando en otros proyectos importantes como “Hombres de negro 2″ (2002), “Bad Boys 2″ (2003), “Yo, robot” (2004) y “Hitch” (2005). Para 2006 protagonizó la emotiva cinta “En busca de la felicidad”, donde dio vida a Chris Gardner. Por su destacado desempeño compitió nuevamente por el Premio Oscar 2007 a Mejor actor, pero fue derrotado.

La perseverancia que caracteriza a Smith lo impulsó a seguir apostando por su pasión y formó parte de películas como “Soy Leyenda” (2007), “Hombres de negro 3″ (2012), “Después de la tierra” (2013), “Focus” (2015), “Escuadrón Suicida” (2016), “Bright” (2017), “Aladdín” (2019) y “Bad Boys 3″ (2020).

La tercera podría ser la vencida

Will Smith lleva años en la industria del cine y ha recibido dos nominaciones a Mejor actor en los Premios Oscar; aunque no ha logrado llevarse la estatuilla dorada, aún.

Este 2022 intentará por tercera vez ganar la importante categoría, pero tendrá que enfrentarse a sus compañeros Benedict Cumberbatch por “El poder del perro”, Andrew Garfield por “tick, tick…BOOM”, Denzel Washington por “The Tragedy of Macbeth” y Javier Bardem por “Being the Ricardos”.

Escenas de "King Richard". (Foto: Difusión)

La cinta “Rey Richard” narra la historia de la familia Williams, centrándose en el padre y entrenador de Venus y Serena, Richard. Ellos conforman una de las familias más prestigiosas del tenis y la película dirigida por Reinaldo Marcus Green está basada en hechos de la vida real.

Richard, interpretado por Will Smith, buscará cumplir el sueño de la familia a base de esfuerzo y superación ante las dificultades que se le presentan en el camino de llevar a sus hijas al éxito. Este es el estilo de películas favoritas de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas: reales e inspiradoras. ¿Will Smith logrará finalmente llevarse el Oscar a Mejor actor este 2022?

El dato

La edición 94 de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo desde el Teatro Dolby en Hollywood, California (Estados Unidos). “El poder del perro” es la cinta lidera la carrera por los Premios Oscar con 12 de las nominaciones, le sigue “Dune” con 10, mientras que “Belfast”, de Kenneth Branagh, se ubica en tercer lugar con 7 nominaciones.

