La nominación de Michelle Yeoh a los premios Óscar 2023 esconde historias de actrices con raíces orientales que vivieron, dentro y fuera de los sets, la discriminación de una industria cinematográfica que nunca las quiso, pero sí necesitaba. Artistas como Merle Oberon, la primera mujer asiática en ser nominada a la categoría de Mejor Actriz en 1936, son testigo de esta tragedia.

Estelle Merle O’Brien Thompson nació en la India, viviendo gran parte de su adolescencia en la ciudad de Calcuta. Hija de un emigrante británico y una madre originaria de Ceilán, actual Sri Lanka, se adentró en la actuación en la Sociedad Teatral Amateur de su localidad durante la década de 1920. A los 17 años, y con un gusto por la interprete Vilma Bánky, viajó con su familia a Inglaterra, donde tuvo su primera aparición en la comedia “Alf’s Button” (1930), dirigida por W. O. Kellino.

Sus dos siguientes películas fueron “La Vida Privada de Enrique VIII” (1933) y “La Pimpinela Escarlata” (1935), ambas cintas dirigidas por su primer marido, Alexander Korda. Para aquel momento, los rumores sobre los orígenes de la actriz, y la presión mediática, la orillaron a crear una historia de origen que la posicionaba como una mujer de noble abolengo proveniente de Tasmania (Australia).

Merle Oberon fue la primera mujer asiática en ser nominada al premio Óscar a Mejor Actriz

Al año siguiente, la nueva versión de “El ángel de las tinieblas” (1936), mismo filme que la inspiró a unirse a la actuación, la llevaría a ser nominada al premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación de Kitty Vane, una mujer enamorada de un soldado enviado a la guerra y vuelve diferente.

Sin embargo, no sería hasta 1939 que se consolidaría su carrera profesional al protagonizar la “Cumbres borrascosas” junto con el actor Laurence Olivier. Su trayectoria continuó con películas como “Lydia” (1941), “Lo que piensan las mujeres” (1941), “Jack, el destripador” (1944), “Berlín Express” (1948), “24 Horas en la vida de una mujer” (1952) “Desirée” (1954), entre otras.

Las constantes interrogantes sobre su nacionalidad acabaron cuando a los 68 años falleció a causa de un ataque al corazón en Malibú, California (Estados Unidos). Después, el libro “Princess Merle: The Romantic Life of Merle Oberon” (1983) reveló su partida de nacimiento original, mientras el documental del 2002 llamado “The Trouble with Merle” descubrió que su sirvienta, era en realidad su abuela.

Una historia paralela

Otra actriz que se encontró cerca de ganar un premio Óscar fue Anna May Wong, hija de dos inmigrantes chinos considerada la primera estrella asiática de Hollywood y que ahora figura en las nuevas monedas de 25 centavos de dólar en Estados Unidos.

Comenzó en el cine con su participación en “The Tool of the Sea” (1922), siguiendo con cintas de mediano éxito hasta llegar a su obra más destacada en 1932, “El expreso de Shanghái”. Unos años después no consiguió formar parte del filme “La buena tierra” (1937) debido a que, según la productora MGM, era “demasiado china para interpretar a una china”, por lo que invitaron a la actriz alemana Luise Rainer que ganaría el premio Óscar a Mejor Actriz por actuar de una mujer asiática.

Anna May Wong sufrió de discriminación por parte de la industria cinematográfica de Hollywood a lo largo de su trayectoria como actriz

En su carrera artística primó el mismo racismo que evitó su colega Merle Oberon al esconder sus vínculos asiáticos, decisión que no compartía Anna May, pues luego de varios desencuentros con las productoras de Hollywood, decidió probar suerte en la misma China. No le fue bien allí.

Una etapa nueva para la actriz apareció cuando le ofrecieron protagonizar la primera serie de televisión centrada en un personaje asiático, “The Gallery of Madame Liu-Tsong” (1951), donde interpretó a una prestigiosa galerista de arte que investiga crímenes, trama que se apartaba de sus papeles recurrentes. Pese a que la serie ya contaba con diez episodios emitidos, todo el material relacionado con la existencia del proyecto se arrojó al fondo del río Hudson. Otros acontecimientos, como la desaprobación de su padre, el fallecimiento de su madre y el suicidio de su hermana pequeña alimentaron un cuadro de depresión. La actriz murió a los 56 años con problemas de alcoholismo y dejando tras de sí más de 60 películas.

Un caso similar, y reciente, es el de la actriz de ascendencia china Chloe Bennet (”Agents of SHIELD”), que se cambió el apellido Wang por Bennet en respuesta al racismo de Hollywood. Ella contó que la industria no le daba papeles porque su apellido original los incomodaba.

Rompiendo paradigmas

La artista malasia Michelle Yeoh participa en la 95ª edición de los Premios de la Academia en la categoría de Mejor Actriz por encarnar a Evelyn Quan, una inmigrante china en Estados Unidos envuelta en una trama de multiversos en la película “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Con una larga trayectoria, la artista de 60 años cuenta con cintas exitosas y galardones como su premio Globo de Oro a la Mejor Actriz de comedia o musical. Su nominación al Oscar marca un momento histórico para lis intérpretes de ascendencia asiática, en representación de sus antecesoras que, por los motivos antes explicados, no pudieron ser plenamente ellas mismas bajo los reflectores de Hollywood.