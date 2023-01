Casi 40 años después de aparecer por primera vez en la pantalla grande con “Indiana Jones and the Temple of Doom”, Ke Huy Quan ha sido reconodo por su labor con una nominación al Óscar.

El intérprete de 51 años ahora está compitiendo por una de las estatuillas doradas en la categoría de Mejor actor de reparto por su rol en “Everything Everywhere All at Once”, cinta de ciencia ficción que ha agitado la temporada de premios con 11 nominaciones en los premios de la Academia.

No es la primera vez que Ke Huy Quan ha sido reconocido por el papel de Waymond Wang, el bondadoso y algo ingenuo esposo de la protagonista de la cinta, interpretada por la también nominada Michelle Yeoh.

El reconocimiento le llegó en los Globos de Oro a inicios de enero, donde dio un emotivo discurso donde recordó su miedo de haber quedado fuera de Hollywood para siempre:

“Cuando comencé mi carrera como un niño actor en ‘Indiana Jones and he Temple of Doom’, me sentí tan afortunado porque me eligieran. Y al crecer, me empecé a preguntar si eso sería todo. Durante muchos años, tenía miedo de que no tuviera nada más que ofrecer, de que nunca superaría a lo que conseguí de niño. Afortunadamente, más de 30 años después, dos tipos pensaron en mi. Se acordaron de ese niño, y me dieron la oportunidad de volver a intentarlo”, afirmó el actor.

Quan competirá con Brian Tyree Henry de “Causeway”; Judd Hirsch de “The Fabelmans”; Brendan Gleeson de “Banshees on Inisherin” y Barry Keoghan de “Banshees of Inisherin”.

Además de la nominación a Quan, “Everything Everywhere All at Once” ha sido nominada a las categorías de Mejor película, Mejor director (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), Mejor actriz (Michelle Yeoh) y Mejor actriz (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu).

La ceremonia del Oscar tendrá lugar el 12 de marzo.