En junio del año pasado se anunció con bombos y platillos que ‘Paddington’ tendría una tercera entrega y no solo eso, sino que se titularía ‘Paddington en Perú’. Pero los planes para una tercera parte de ‘Paddington’ ya se habían conversado mucho antes con sus protagonistas y era Ben Whishaw (la voz del osito) quien ya había revelado en febrero del año pasado que una tercera entrega se filmaría antes de que acabe el 2022.

Sin embargo, pese al anuncio oficial parece que los planes se postergaron un poco y era el medio The Hollywood Reporter el que reveló que la fotografía principal iniciará en 2023 en locaciones de Londres y Perú, pues como recordarás, el tierno osito salió desde las profundidades de nuestro país y viajó hasta la estación Paddington, de Londres, donde comenzaron sus aventuras en la primera parte del film.

Sin embargo, ahora es nuevamente Ben Whishaw el que nos brinda noticias, esta vez tristes. El actor confirma no solo no tener un guion en sus manos, sino que tampoco tiene un cronograma y cero noticias sobre la realización:

“No he leído este guión y ni siquiera sé cuándo debemos filmarlo. No lo sé. Pensé que ya estaría sucediendo, pero no lo sé. Se quedó en silencio en la forma en que a veces suceden estas cosas. Tal vez eso solo significa que todavía están trabajando en ello, o tal vez significa que no está sucediendo, o simplemente no lo sabes”, dijo Wishaw en entrevista con Collider.

No se sabe con certeza cuál es el motivo del retraso, si el complicado panorama político y social del Perú haya afectado de alguna manera el cronograma de trabajo, pero lo que es cierto es que hasta el momento no hay un guion en las manos de los involucrados, parece que el tema va más allá de las locaciones de filmación.

Asimismo, tal cual lo anunciaron, el director Paul King, quien ha estado detrás de las dos primeras entregas del travieso y tierno osito, ahora le cedió el puesto a su compañero Dougal Wilson.