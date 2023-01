Se la ha descrito como un ‘break up film’; es decir, como una película de ruptura. Pero en la nominada al Oscar “Los espíritus de la isla” (“The Banshees of Inisherin”) no existe un romance entre una pareja convencional, ni mucho menos. Quienes rompen palitos, se distancian, se esfuerzan en curar la relación y vuelven a fracasar una y otra vez son dos amigos: Pádraic y Colm, notablemente interpretados por Colin Farrell y Brendan Gleeson.

Ambientada en una pequeña isla de Irlanda durante los años 20 del siglo pasado, “Los espíritus de la isla” desata su trama con un hecho tan severo como absurdo: un día, de pronto, Colm le informa a Pádraic que su larga amistad ha terminado. Que no lo quiere ver y que no se le acerque nunca más. “Siempre quise capturar la tristeza de una ruptura –cuenta a El Comercio Martin McDonagh, el director de esta película en clave de comedia negra–. Y al mismo tiempo, pensaba que mostrar solamente esa tristeza habría sido demasiado doloroso, por eso el humor surge naturalmente, como en todos mis trabajos”.

Hay una razón más que tenía el cineasta británico-irlandés para retratar el fin de una amistad: su deseo de reunir a Farrell y Gleeson, amigos en la vida real y protagonistas de su película “En Brujas”, del 2008, en la que ambos interpretaron a una dupla de extravagante asesinos. “Nos tomó 14 años volver a trabajar juntos, pero lo logramos. Tanto Colin como Brendan son muy abiertos para mostrarse vulnerables frente a la pantalla. Es un disfrute tenerlos”, revela McDonagh.

Brendan Gleeson y Colin Farrell en la cinta "En Brujas", también dirigida por Martin McDonagh, en el 2008. Ambos actores se reúnen tras 14 años.

MÁS QUE UNA RUPTURA

“Los espíritus de la isla” es claramente una de las películas de la temporada. Viene de ganar tres Globos de Oro, y cuenta con ocho nominaciones para los premios Óscar, incluidas las de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion (ambas para McDonagh), Mejor Actor para Colin Farrell, Mejor Actor de Reparto por partida doble (para Brendan Gleeson y Barry Keoghan), y Mejor Actriz de Reparto (Kerry Condon). Todas categorías de peso, como puede verse.

Kerry Condon y Barry Keoghan en "Los espíritus de la isla". Nominados a Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto, respectivamente. (20th Century Studios)

McDonagh, que ya acumula siete nominaciones a los Premios de la Academia (aunque solo ganó uno, por su cortometraje “Six Shooter” del 2006), destacó antes por una larga carrera en las tablas, aunque admite que el séptimo arte fue siempre su obsesión. “Creo que siempre amé el cine incluso antes que el teatro. Y nunca pensé estar en la posición de poder hacer películas. Una posición afortunada y feliz, por cierto”, afirma.

En “Los espíritus de la isla”, la locación vuelve a jugar un rol preponderante, tal como ocurrió con “En Brujas” (con la ciudad belga en primer plano) y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (situada en un pequeño pueblo ficticio estadounidense).

El director Martin McDonagh (con su Globo de Oro en mano), acompañado por (de izq. a der.) Peter Czernin, Colin Farrell, Kerry Condon, Brendan Gleeson, Graham Broadbent y Barry Keoghan. (AFP) / FREDERIC J. BROWN

“La locación siempre tiene que ser un personaje en mis películas –responde el director cuando le consultamos sobre este rasgo–. No sé si siempre fue así o si lo aprendí cuando hice ‘En Brujas’, pero desde entonces entendí que esa era la gran vía a recorrer. En este caso, realmente quería capturar la belleza de la costa oeste de Irlanda, y que a la vez afectara a los personajes, porque no pueden abandonar la isla. Era muy importante para mí esa claustrofobia y esa belleza”.

A pesar de la simpleza de su historia de enemistad, “Los espíritus de la isla”, guarda también sutiles alegorías políticas, como cuando los personajes otean el horizonte y ven una columna de humo elevarse más allá del mar. “Puedes ver la película solo como una ruptura, pero también encontrar el reflejo de la Guerra Civil Irlandesa: cómo una simple disputa entre dos hombres puede escalar hasta algo imperdonable”, advierte McDonagh sobre su cinta. Y parece que hablara del rencor y las diferencias que siguen marcando al mundo hasta hoy. Allí su vigencia.