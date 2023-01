Crunchyroll ha dado a conocer fechas adicionales de estreno en Latinoamérica de la esperada nueva película de Makoto Shinkai, SUZUME, la cual tendrá su debut internacional como parte de la sección competitiva del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), que se realizará del 16-26 de febrero de 2023. Se espera que tanto Shinkai como el actor Nanoka Hara y el productor Genki Kawamura estén presentes en dicha premiere.

SUZUME llegará cines de Argentina, Bolivia, Chile, Centroamérica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela el 13 de abril. La película también llegará a cines de México y Brasil en esa misma fecha tal como se anunció el pasado mes de diciembre. En Colombia, el filme llegará salas de cine el 20 de abril.

La película será distribuida por Crunchyroll, en asociación con Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International y Eurozoom (excepto en Asia). El pasado mes de mayo durante el Festival de Cine de Cannes, Crunchyroll adquirió de TOHO los derechos de distribución y mercadeo internacional de la película (salvo en Asia) del filme producido por CoMix Wave Films y STORY inc.

“En esencia, ‘Suzume’ se basa en el desastre masivo que ocurrió en Japón hace doce años”, dijo Shinkai. “Estoy ansioso por ver cómo esta película se traduce al público internacional: qué tiene sentido, qué no y qué puntos en común tenemos entre culturas. Espero que el inminente estreno internacional de la película me dé la respuesta a esas preguntas. Y no puedo agradecer lo suficiente a los miembros de nuestro equipo por su talento y perseverancia sin precedentes durante la producción de la película. En nombre de todo el equipo, también me gustaría dar las gracias a todos los fans que nos han animado, haciendo posible ‘Suzume’”.

“Como alguien que nunca ha estado fuera de mi país de origen, es un sueño hecho realidad asistir al Festival Internacional de Cine de Berlín con el equipo de ‘Suzume’”, dijo Hara. “Una y otra vez, he estado tan feliz de ser parte de esta película. ¡Espero ver las reacciones del público internacional en el festival y espero que el mundo entero se enamore de la película!”.

Suzume debutó en Japón el 11 de noviembre de 2022 y ya ha sobrepasado los 9,63 millones de entradas. Suzume ha recaudado 12.8 mil millones de yenes (aprox. 99 millones de dólares estadounidenses) en solo 10 semanas.