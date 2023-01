La noche más esperada en el mundo cinematográfico no solo enfrentará actores y directores. La cantante Lady Gaga, ganadora a Mejor Canción Original en los premios Óscar 2019, y Rihanna, disputarán los premios a Mejor Canción Original. Ambas cantantes se encuentran nominadas gracias a la secuela de dos películas taquilleras, “Top Gun: Maverick” y “Black Panter: Wakanda Forever”.

En esta ocasión Rihanna interpreta ”Lift Me Up”, tema que sirve como homenaje al fallecido actor, Chadwick Boseman, protagonista titular de “Black Panter” en su primera entrega. La canción debutó en el puesto número 3 de la Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

“Después de hablar con Ryan y escuchar sobre su dirección para la película y la canción, quería escribir algo que significara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Intenté imaginar lo que supondría poder cantarles ahora y expresar lo mucho que les echo de menos”, dijo Tems, coautora de la canción.

Puede escucharla aquí:

Por su parte, “Hold My Hand” de Lady Gaga, y BloodPop, busca consagrar por vez consecutiva a la artista. En el 2019 demostró con su tema “Shallow”, soundtrack hecho para la película “A Star is Born”, que es capaz de producir temas que sean de interés para la Academia.

La secuela del clásico “Top Gun” (1986) no será la excepción, la canción capturó la esencia de las ‘power ballads’ de los años 80 y busca, a ritmo de guitarras eléctricas, tener el mismo impacto que el clásico “Take My Breath Away” de Berlín en la primera cinta. Posterior a la grabación del videoclip oficial, la artista se pronunció.

“Me siento muy honrada al ser nominada para 2 Grammys por ‘Hold My Hand’ y el soundtrack de ‘Top Gun: Maverick’ junto a mi compañero compositor (BloodPop) . Es un verdadero sueño ser parte de esta celebración musical con una canción y un tema musical tan cercano a mi corazón, gracias. He llorado mucho, esto nunca envejece y me ha vuelto humilde”, comentó por sus redes sociales Lady Gaga.

Ambas artistas se presentarán el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles donde se definirá a la ganadora de la tan preciada estatuilla.