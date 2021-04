Los Premios Oscar son considerados la epítome del cine y ganar uno es todo un honor. Las categorías actorales son particularmente codiciadas, puesto que pueden despegar la carrera de un intérprete al estrellato. Pero conseguir una de estas estatuillas no es nada fácil, siendo una de las más competitivas de la gala de la Academia. Más difícil aún son aquellos que han ganado en múltiples ocasiones, un reducido club de intérpretes que se posicionan entre la élite de Hollywood.

Con menos de una semana para el Oscar 2021, este 25 de abril, revisamos la lista de los actores más premiados en los últimos 20 años.

Quizás el más destacable es el actor británico Daniel Day-Lewis. El ahora retirado intérprete es uno de los pocos artistas vivos que han ganado tres premios de la Academia a lo largo de su carrera, dos de ellos a partir del 2000. Es así que sus últimas dos estatuillas fueron por las cintas “There Will Be Blood” (2007) y “Lincoln” (2012).

Sean Penn es otro actor destacable, al ganar llevarse dos Oscar a Mejor actor por las películas “Mystic River” (2003) y “Milk” (2008). Otro actor cuya popularidad se vio rápidamente incrementada por los Oscar fue Mahershala Ali, quien se llevó la estatuilla de Mejor actor de reparto por las cintas “Moonlight” (2017) y “Green Book” (2019).

Por último, el actor austriaco Christoph Waltz hizo historia al convertirse uno de los pocos de su nacionalidad de ganar dos premios de la Academia en las categorías actorales, al triunfar en las cintas que Quentin Tarantino “Inglorious Basterds” (2009) y “Django Unchained” (2012) como Mejor actor de reparto.

Las categorías femeninas no son menos destacables. Está la ganadora del Oscar del año pasado Renée Zellweger, cuya victoria de Mejor actriz con “Judy” (2019) se complementó con su previa estatuilla de Mejor actriz de reparto con su rol en “Cold Mountain” (2003).

Mientras tanto, Hilary Swank despegó su carrera con su primer Oscar a Mejor actriz por “Boy’s Don’t Cry” - estrenada en 1999, pero premiada en el 2000-, para luego mostrar que no se trató de simple suerte con su trabajo en “Million Dollar Baby” (2004).

Una última artista en ganar dos premios de la Academia es la australiana Cate Blanchett, quien se llevó su primera estatuilla dorada en la categoría de Mejor actriz de reparto con “The Aviator” (2004) y luego Mejor actriz por “Blue Jasmine” (2013).

