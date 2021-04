En Hollywood, la victoria y gloria puede ser elusiva para muchos de sus participantes, particularmente dentro del competitivo y prestigioso club que son los premios de la Academia, también conocido como los Oscar.

Y es que mucho se ha hablado de aquellos actores que han perseguido un Oscar durante años, con Leonardo DiCaprio siendo uno de los ejemplos más notables de los últimos años al esperar 21 años desde su primera nominación en 1994 con “What’s Eating Gilbert Grape” (1993) a su victoria en 2016 con “The Revenant”.

Pero esta espera no se compara en nada a la que han sufrido otros de sus colegas. Actualmente, el récord por parte de un actor desde su primera nominación a su eventual victoria lo tiene Alan Arkin, quien tuvo que esperar 40 años para levantar una de las estatuillas doradas.

Es así que el artista fue primero reconocido por la Academia en la categoría de Mejor actor por la comedia “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming” de 1966, pero no ganó un Oscar hasta “Little Miss Sunshine” en 2006, un largo camino para el veterano intérprete.

Mientras tanto, la actriz que más tuvo que esperar por un Oscar fue Geraldine Page, quien fue nominada por primera vez en la categoría de Mejor actriz de reparto por el western “Hondo” en 1954, pero recién ganó un Oscar 32 años después gracias a su rol protagónico en el drama “The Trip to Bountiful” 1986. Un año después, la actriz fallecería de un ataque al corazón a los 62 años.

En cuestión al director que esperó más por una victoria, tenemos a Martin Scorsese, quien fue nominado por primera vez por “Raging Bull” (1980) en 1981, pero recién logró ganar un Oscar en 2007 con “The Departed” (2006), después de 26 años y siete nominaciones a los premios de la Academia. La sorpresa del veterano realizador fue evidente ya que famosamente le pidió al presentador si podía “volver a revisar lo que decía el sobre”.

